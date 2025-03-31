Погнали: Почему скандальный футболист Александр Кокорин опять собирает штрафы и унижает ГАИ Живущий на Кипре футболист Александр Кокорин, как оказалось, часто бывает в Москве. Лихач накатал на заряженном BMW штрафов на 1,6 млн рублей. Как живёт скандальный форвард и куда делись его дорогущие «роллс-ройсы», «ламборгини» и «гелики»? 31 марта, 16:56 Александр Кокорин. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Сергей Петров © Shutterstock / FOTODOM / Primakov, © GettyImages / Alan Harvey

Как выяснил телеграм-канал SHOT, играющий за кипрский футбольный клуб «Арис» Александр Кокорин гоняет по Москве на BMW M5 CS стоимостью около 17 млн рублей, который купил в 2021 году. С тех пор на эту машину с номерами ВОР было выписано 1511 штрафов. Это немудрено: под капотом злого спорткара 635 л.с., ускорение до сотни занимает три секунды.

Складывается впечатление, что он не только умышленно нарушает правила, но и кичится этим: одна из дорожных камер в столичном Хорошёвском районе зафиксировала неприличный жест футболиста — видимо, в адрес ГАИ. В этот момент BMW Кокорина нёсся по городу на скорости 152 км/ч при разрешённых 60.

Кокорин показывает неприличный жест. Фото © Telegram / SHOT

Как выяснил телеграм-канал SHOT, ещё у Кокорина есть старенький Porsche Macan Turbo 2014 года с номерами ХАМ и мощностью 400 л.с. А в 2024 году он купил за 8 млн рублей китайский паркетник Lixiang L9. Это тоже резвый гибрид — 450 л.с. На него поставил красивые номера 009. За этими машинами также тянутся штрафы — около 40.

Забавно, что ещё в 2022 году уехавший из России Кокорин на голубом глазу заявлял, что устал от Москвы и её динамичного ритма жизни, говорил, что больше не стремится ездить в Россию. Мол, на Кипре теперь у него лучшие условия, там он стал счастливее. А годом ранее за него вступалась и (теперь уже бывшая) гражданская супруга — певица Дарья Валитова. Журналистам она рассказывала, что после отсидки «у Саши ушла вся дурость, свойственная мужчинам до определённого возраста». Но, похоже, нет. Впрочем, возможно, всё, что Кокорин творит на столичных дорогах, — делается по злобе.

Где Кокорин появляется в Москве

Сейчас бывающего в Москве Кокорина можно встретить в ЖК «Гранд-Парк» на Ходынском поле. Здесь на 16-м этаже находится 107-метровая квартира рыночной стоимостью 55 млн рублей. Это тот самый Хорошёвский район, где футболист гонял на BMW и показывал камере средний палец.

Александр Кокорин на фоне двух своих «ласточек» — «гелика» и «ламборгини». Фото © nomerogram.ru

Что было в гараже Кокорина до тюрьмы

Данные, опубликованные SHOT, кажутся либо неполными, либо Кокорин за последнее время резко обеднел, ведь вся страна ещё не забыла, как ярко гулял футболист во времена расцвета своей карьеры.

Напомним, в 2016 году сборная России не смогла выйти из группы на чемпионате Европы во Франции и с позором покинула Евро-2016. По этому поводу Александр Кокорин и Павел Мамаев закатили грандиозную вечеринку в одном из клубов Монте-Карло. Шампанское по 500 евро за бутылку, как тогда писала пресса, лилось рекой и в итоге вылилось футболистам в 250 тыс. евро. Это не считая бронирования столиков под вечеринку, каждый из которых стоил около тысячи, а также других угощений.

И это был не единичный всплеск транжирства. К тому моменту парк автомобилей Кокорина состоял из машин на порядок круче нынешних: в собственности спортсмена были суперкар Lamborghini Aventador, на котором красовался номер с буквами ХАМ, кроме него были люксовый лимузин Rolls-Royce Wraith с номером 009, крутой «гелик» Mercedes-AMG G63 с буквами ВОР и лютый спорткар — Porsche 911 Turbo S. Тоже с номером 009, но отличной от «роллса» серии.

«Роллс-ройс», которым владел Александр Кокорин (справа) Фото © nomerogram.ru

От всех авто, кроме «гелика» (тот в гараже Кокорина простоял до лета 2023 года), спортсмен избавился практически одним махом — «ламборгини» и «роллс» ушли в один день — 11 сентября 2019 года, месяцем позже — в октябре — уехал и 911-й. В итоге от всех «ласточек» у спортсмена, похоже, остались только воспоминания и номера — они перекочевали в нынешний автопарк футболиста.

Как Кокорин ходил по этапам

Напомним, осенью 2018 года Александр Кокорин со своим братом Кириллом, другом-футболистом Павлом Мамаевым и другими товарищами избили в кафе чиновника из Минпромторга, а незадолго до этого водителя ведущей Первого канала. Побоище оказалось на кадрах камер слежения, участников избиения сразу нашли и задержали.

Было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — ч. 2 ст. 213 (хулиганство организованной группой) и ст. 116 (побои). В мае 2019 года на очередном заседании Пресненского суда прокуратура потребовала для Кокориных 1 год и 6 месяцев, для Мамаева — на месяц меньше.

Суд удовлетворил требования обвинения, признав всех фигурантов уголовного дела виновными и приговорив их к реальным срокам. Попытка обжаловать приговор не удалась, и футболисты отправились в колонию ИК-4, расположенную на родине Кокорина — в Белгородской области.

А уже в августе 2019 года фигуранты подали прошение об условно-досрочном освобождении и получили положительный ответ. Почти все осуждённые по уголовному делу вышли из-под стражи в один день — 17 сентября. Последний участник — Александр Протасовицкий — вышел на свободу 8 ноября.

Что случилось со спортивной карьерой Кокорина

Практически сразу после освобождения зенитовец Александр Кокорин заключил новый контракт со своим клубом и, похоже, рассчитывал в его составе попасть на чемпионат России по футболу. Однако РФС футболисту отказал — и после этого «Зенит», в котором Кокорин после освобождения из колонии так и не сыграл ни в одном матче, на правах аренды отправил Кокорина в клуб «Сочи».

Там спортсмен доиграл до лета 2020-го и после этого на полгода оказался в московском «Спартаке», где, по сути, не смог играть из-за полученной травмы. На этом футбольная карьера Кокорина в России, кажется, закончилась.

В январе 2021 года он оказался в итальянской «Фиорентине» с неплохим контрактом стоимостью в 3,6 млн евро. Однако итальянский период стал для нового игрока команды провальным: 10 матчей за полтора года в серии А не показали ни одного результативного действия со стороны некогда самого талантливого российского форварда.

Болельщики клуба откровенно высмеивали футболиста и радовались, когда спустя чуть более полутора лет «Фиорентина» сбагрила своего игрока на Кипр в «Арис». Причём итальянцы якобы даже были готовы платить половину заработной платы россиянина за киприотов.

После такой неудачи даже в российской прессе эксперты заговорили о возможном конце карьеры Кокорина.

— Если Кокорин не заиграет на Кипре, то пора заканчивать с футболом. Ещё не заиграть на Кипре было бы вообще великолепно, — заявил тогда экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис в интервью спортивному изданию «Чемпионат».

Впрочем, в «Арисе» футболист всё же смог показать результативную игру — судя по материалам футбольных изданий, там Кокорина ценят. Возможно, сказывается разница в уровнях между европейским и местным футболом.

Фото © ТАСС / Олег Бухарев Почему даже после отсидки Кокорин продолжает нарушать закон? 0 Потому что такие люди не исправляются Его испортили шальные деньги Я не знаю, кто такой Кокорин, мне нет до него дела

Авторы Евгений Кузнецов