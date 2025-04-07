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Регион
7 апреля, 20:52

«Она боялась»: Стали известны детали возвращения Пугачёвой в Россию

Вдова Юдашкина: Пугачёва боялась лететь в Россию на похороны модельера

Алла Пугачёва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto

Алла Пугачёва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto

Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина поделилась подробностями визита эмигрировавшей Аллы Пугачёвой в Россию для участия в похоронах кутюрье. По её словам, Примадонне пришлось столкнуться с трудностями при возвращении на родину.

«Ей было сложно летать, она боялась. Было сложно так быстро взять билеты. Их не было. Рейс был полный. Но я была тронута», — отметила вдова в интервью «Осторожно: Собчак».

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Бизнес-империя Валентина Юдашкина теряет миллионы после его смерти

Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет. За несколько дней до смерти кутюрье стало хуже, и он попал в больницу. Врачи сделали всё возможное, но не смогли спасти пациента.

Тимур Хингеев
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