«Она боялась»: Стали известны детали возвращения Пугачёвой в Россию

Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина поделилась подробностями визита эмигрировавшей Аллы Пугачёвой в Россию для участия в похоронах кутюрье. По её словам, Примадонне пришлось столкнуться с трудностями при возвращении на родину.

«Ей было сложно летать, она боялась. Было сложно так быстро взять билеты. Их не было. Рейс был полный. Но я была тронута», — отметила вдова в интервью «Осторожно: Собчак».