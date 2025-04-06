Бизнес-империя Валентина Юдашкина теряет миллионы после его смерти
Валентин Юдашкин в 2021 году. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
После ухода Валентина Юдашкина его модная империя стремительно теряет позиции. Как сообщает SHOT, две компании — «Шанти» и «Димакс», доставшиеся дочери Гaline от отца и занятые выпуском верхней одежды, — переживают крах. За минувший год первая просела на 6 с лишним миллионов рублей, вторая недосчиталась 4,7 млн.
Легендарный Дом моды Юдашкина, символ его творчества, прекратил существование в апреле 2024-го, завершив почти четверть века яркой истории под началом мастера.
Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года, ему было 59 лет. За несколько дней до смерти кутюрье стало хуже и он попал в больницу. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием.