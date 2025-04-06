Бизнес-империя Валентина Юдашкина теряет миллионы после его смерти

После ухода Валентина Юдашкина его модная империя стремительно теряет позиции. Как сообщает SHOT, две компании — «Шанти» и «Димакс», доставшиеся дочери Гaline от отца и занятые выпуском верхней одежды, — переживают крах. За минувший год первая просела на 6 с лишним миллионов рублей, вторая недосчиталась 4,7 млн.