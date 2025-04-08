«Чтоб ему ноги оторвало»: Украинский хоккеист впал в истерику после рекорда Овечкина

Вратарь хоккейной команды «Кременчуг» и сборной Украины Эдуард Захарченко резко высказался о российском нападающем клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине после его исторического рекорда. Он выразил надежду, что хоккеист получит серьёзные травмы.

«Желаю, чтобы ему оторвало ноги, и чтобы он не смог добиться успеха», — заявил украинский голкипер изданию «Спорт24.ua».

Захарченко отметил, что, несмотря на то что спорт может приносить радость и вдохновение, Овечкин, по его мнению, не заслуживает положительной оценки. Вратарь добавил, что, возможно, был бы более благожелателен к успехам россиянина, если бы они произошли в 2018 году.