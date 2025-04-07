«Вечного ничего не бывает»: Стало известно, кто может побить рекорд Овечкина в НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид теоретически способен побить рекорд по количеству голов в НХЛ, установленный российским нападающим Александром Овечкиным из «Вашингтон Кэпиталз». Об этом заявил Владимир Крикунов, бывший главный тренер «Динамо» и сборной России. Он отметил, что, для того чтобы превзойти достижения Ови, канадцу необходимо сохранять здоровье.

«Вечного ничего не бывает. Говорят, Макдэвид идёт по этому графику, но это надо иметь такое же здоровье, как у Саши, чтобы до 40 лет находиться в такой форме. Овечкин в этом сезоне забросил 42 шайбы. Даже для молодого игрока в самом расцвете сил это серьёзный результат», — сказал Крикунов в беседе с NEWS.ru.

Тренер отметил, что рекорд Овечкина является исключительным достижением. Крикунов подчеркнул, что это выдающийся результат от выдающегося спортсмена. По его словам, за спортсмена переживала не только хоккейная общественность, но и все сограждане.