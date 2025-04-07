«Вечного ничего не бывает»: Стало известно, кто может побить рекорд Овечкина в НХЛ
Тренер Крикунов: Коннор Макдэвид может побить рекорд Овечкина в НХЛ
Александр Овечкин против Коннора Макдэвида. Фото © ТАСС / AP
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид теоретически способен побить рекорд по количеству голов в НХЛ, установленный российским нападающим Александром Овечкиным из «Вашингтон Кэпиталз». Об этом заявил Владимир Крикунов, бывший главный тренер «Динамо» и сборной России. Он отметил, что, для того чтобы превзойти достижения Ови, канадцу необходимо сохранять здоровье.
«Вечного ничего не бывает. Говорят, Макдэвид идёт по этому графику, но это надо иметь такое же здоровье, как у Саши, чтобы до 40 лет находиться в такой форме. Овечкин в этом сезоне забросил 42 шайбы. Даже для молодого игрока в самом расцвете сил это серьёзный результат», — сказал Крикунов в беседе с NEWS.ru.
Тренер отметил, что рекорд Овечкина является исключительным достижением. Крикунов подчеркнул, что это выдающийся результат от выдающегося спортсмена. По его словам, за спортсмена переживала не только хоккейная общественность, но и все сограждане.
Канадцу Коннору Макдэвиду 28 лет, он забросил 361 шайбу за 708 игр. Ещё одним конкурентом Овечкина эксперты называют 27-летнего американца Остона Мэттьюса («Торонто Мейпл Лифс»), на счету которого 398 голов в 623 матчах. Из действующих игроков ближе всего к Овечкину находится 37-летний канадец Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), забросивший 622 шайбы за 1348 встреч.
Напомним, Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Он забросил 895 шайбу в регулярных чемпионах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». В своей речи спортсмен поблагодарил российских фанатов. Поздравления форварду адресовал президент РФ Владимир Путин. Кроме того, хоккеиста поздравили звёзды российского и мирового спорта, а также актёры, певцы, политики.