«До слёз»: Плющенко восхитился рекордом Овечкина
Евгений Плющенко заявил, что рад за рекорд Овечкина до слёз
Евгений Плющенко, Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, АР
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что очень тронут рекордом Александра Овечкина. Он выразил уверенность, что спортсмен за свою хоккейную карьеру добьётся ещё больших успехов.
«Мы с Овечкиным не первый год дружим, его семья приезжает к нам, мы приезжаем к ребятам. Поэтому счастлив необычайно, можно сказать, до слёз», — сказал Плющенко в беседе с RT.
По словам прославленного фигуриста, он особенно рад, так как автором рекорда стал близким для него человек.
Напомним, 6 апреля, хоккеист побил «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки. Он забросил свою 895 шайбу в регулярных чемпионах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Спортсмена поздравил президент России Владимир Путин. Лидер РФ пожелал форварду здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте. Поздравления хоккеисту адресовали также десятки мировых звёзд.