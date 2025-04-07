«До слёз»: Плющенко восхитился рекордом Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что очень тронут рекордом Александра Овечкина. Он выразил уверенность, что спортсмен за свою хоккейную карьеру добьётся ещё больших успехов.

«Мы с Овечкиным не первый год дружим, его семья приезжает к нам, мы приезжаем к ребятам. Поэтому счастлив необычайно, можно сказать, до слёз», — сказал Плющенко в беседе с RT.

По словам прославленного фигуриста, он особенно рад, так как автором рекорда стал близким для него человек.