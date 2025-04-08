Алла Пугачёва «подняла» на новых патриотических треках суммы с пятью нулями

Всего неделю назад певица Алла Пугачёва представила две новые военные песни, и уже сейчас продюсер Сергей Дворцов сделал первые выводы о доходах Примадонны. В интервью URA.RU эксперт сообщил, что композиции, опубликованные на YouTube, принесли артистке суммы с пятью нулями.

Дворцов обратил внимание, что на сегодняшний день два свежих трека Пугачёвой («Мама» и «Поцелуи войны») набрали в сумме порядка 2,7 миллиона прослушиваний.

«С учётом системы монетизации на этой платформе и других музыкальных сервисах, Пугачёва могла заработать около 200-300 тысяч рублей только на этой западной площадке», — отметил эксперт.