Алла Пугачёва «подняла» на новых патриотических треках суммы с пятью нулями
Продюсер Дворцов: Пугачёва заработала на новых военных песнях сотни тысяч рублей
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Всего неделю назад певица Алла Пугачёва представила две новые военные песни, и уже сейчас продюсер Сергей Дворцов сделал первые выводы о доходах Примадонны. В интервью URA.RU эксперт сообщил, что композиции, опубликованные на YouTube, принесли артистке суммы с пятью нулями.
Дворцов обратил внимание, что на сегодняшний день два свежих трека Пугачёвой («Мама» и «Поцелуи войны») набрали в сумме порядка 2,7 миллиона прослушиваний.
«С учётом системы монетизации на этой платформе и других музыкальных сервисах, Пугачёва могла заработать около 200-300 тысяч рублей только на этой западной площадке», — отметил эксперт.
Важно отметить, что пользователи с зарегистрированными каналами в России не могут получать доход от монетизации контента. Однако Пугачёва и её семья уже три года живут на Кипре и в Израиле, где таких ограничений нет.
А ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме заговорили о наказании для Пугачёвой после выхода новых песен. Кроме того, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал провести проверку новой композиции исполнительницы на предмет дискредитации СВО.