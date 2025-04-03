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3 апреля, 14:18

«Она сделала выбор!» В Госдуме заговорили о наказании для Пугачёвой после выхода новых песен

Милонов требует признать Пугачёву иноагентом, если в её песнях найдут нарушения

Алла Пугачёва. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Алла Пугачёва. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Государственной думе призвали признать певицу Аллу Пугачёву иностранным агентом после того, как она выпустила несколько новых композиций о войне. С таким предложением выступил депутат Виталий Милонов, назвав исполнительницу ушлой бабушкой.

«Она ушлая бабушка, всегда остерегалась делать заявления. Видимо, сейчас от неё там потребовали чётко обозначить свою позицию. Она сделала выбор», — добавил парламентарий, слова которого приводит NEWS.ru.

Комментируя новые песни, выпущенные Пугачевой, Милонов отметил, что артистка стремится завоевать расположение «новых хозяев». Депутат выразил мнение, что если в композициях «Мама» и «Поцелуй войны» будет обнаружен повод, то певицу следует внести в реестр иностранных агентов.

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Напомним, что покинувшая Россию народная артистка выпустила две песни, посвящённые войне. Композитором трека «Поцелуи войны» выступил Андрей Мисин, а слова написаны Андреем Ордынцем. Вторая песня называется «Мама» и исполняется от лица матери, скорбящей по своему погибшему на фронте сыну. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал провести проверку песни Пугачёвой на предмет дискредитации специальной операции. Он подчеркнул, что «Мама» создана по западным образцам и не отражает патриотических ценностей.

Наталья Афонина
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