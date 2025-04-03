«Она сделала выбор!» В Госдуме заговорили о наказании для Пугачёвой после выхода новых песен

В Государственной думе призвали признать певицу Аллу Пугачёву иностранным агентом после того, как она выпустила несколько новых композиций о войне. С таким предложением выступил депутат Виталий Милонов, назвав исполнительницу ушлой бабушкой.

«Она ушлая бабушка, всегда остерегалась делать заявления. Видимо, сейчас от неё там потребовали чётко обозначить свою позицию. Она сделала выбор», — добавил парламентарий, слова которого приводит NEWS.ru.

Комментируя новые песни, выпущенные Пугачевой, Милонов отметил, что артистка стремится завоевать расположение «новых хозяев». Депутат выразил мнение, что если в композициях «Мама» и «Поцелуй войны» будет обнаружен повод, то певицу следует внести в реестр иностранных агентов.