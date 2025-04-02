Избито и неоднозначно: Life.ru попросил нейросеть оценить новую песню Пугачёвой про войну

Life.ru попросил нейросеть оценить новую песню Аллы Пугачёвой «Поцелуи войны». Искусственный интеллект GPT-4.5 нашёл существенные недостатки в композиции артистки, делимся ими с нашими читателями.

Среди изъянов нейросеть называет повторяемость, которая создаёт эффект монотонности, и ограниченную образность. Также GPT-4.5 указал на шаблонность и невыразительность метафор в тексте песни. Кроме того, ИИ выделяет упрощённость, отсутствие развития сюжета и неоднозначность, некоторые строки также могут показаться не совсем логичными.

«Фраза «целует война» может быть интерпретирована по-разному, и это может вызвать путаницу относительно истинного смысла и намерений автора», — заключает нейросеть.