Избито и неоднозначно: Life.ru попросил нейросеть оценить новую песню Пугачёвой про войну
Нейросеть GPT-4.5 нашла недостатки в новой песне Пугачёвой «Поцелуи войны»
Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Life.ru попросил нейросеть оценить новую песню Аллы Пугачёвой «Поцелуи войны». Искусственный интеллект GPT-4.5 нашёл существенные недостатки в композиции артистки, делимся ими с нашими читателями.
Среди изъянов нейросеть называет повторяемость, которая создаёт эффект монотонности, и ограниченную образность. Также GPT-4.5 указал на шаблонность и невыразительность метафор в тексте песни. Кроме того, ИИ выделяет упрощённость, отсутствие развития сюжета и неоднозначность, некоторые строки также могут показаться не совсем логичными.
«Фраза «целует война» может быть интерпретирована по-разному, и это может вызвать путаницу относительно истинного смысла и намерений автора», — заключает нейросеть.
Напомним, что уехавшая из России народная артистка выпустила две песни о войне. Композитором «Поцелуев войны» является Андрей Мисин, слова придумал Андрей Ордынец. Вторая композиция называется «Мама» и исполняется от лица матери, которая горюет по погибшему на фронте сыну. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить песню Пугачёвой на дискредитацию спецоперации. Он отметил, что «Мама» создана по западным шаблонам и не отражает патриотических ценностей.