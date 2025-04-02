«Западные методички»: Бородин призвал проверить песню «Мама» Пугачёвой на дискредитацию СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что песню «Мама» Аллы Пугачевой следует проверить на предмет дискредитации специальной военной операции. Он отметил, что данная композиция создана по западным шаблонам и не отражает патриотических ценностей.

«Мы считаем это дискредитацией специальной военной операции. Надо, чтобы эксперты МВД или Министерства юстиции оценили и дали оценку, а не частные организации. Мы сегодня подготовим ряд обращений на дискредитацию ВС России», — рассказал Бородин NEWS.ru.

Собеседник сообщил о намерении обратиться в Генеральную прокуратуру с соответствующей просьбой. По его словам, говорить о чем-либо преждевременно, однако если экспертиза подтвердит наличие дискредитации, то Пугачёва может быть привлечена к ответственности за это.