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31 марта, 02:00

В искренности есть сомнения: В Госдуме оценили песни Пугачёвой о ВОВ и её возможное возвращение

Депутат Журавлёв: Патриотические песни Пугачёвой не отменяют её прошлых слов

Алла Пугачёва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto

Алла Пугачёва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto

Вклад певицы Аллы Пугачёвой в советскую эстраду бесспорен — она была яркой и узнаваемой личностью на сцене, завоевавшей популярность в своей стране. Однако после того как артистка покинула Россию, её отношение к родине изменилось, заявил Life.ru депутат Госдумы Алексей Журавлёв, комментируя выпуск певицей новых песен.

Парламентарий подчеркнул, что после отъезда Пугачёвой её поведение вызывало у россиян лишь недоумение и разочарование. По его словам, певица, ставшая символом российской эстрады, своими действиями пыталась дистанцироваться от страны и её граждан.

Сложно сказать, какие цели она преследует сейчас. Патриотические песни, безусловно, лучше, чем антироссийские высказывания в соцсетях, но всё ведь крайне важно, когда что-либо делается от души, а в искренности экс-примадонны давно уже у многих россиян есть сомнения.

Алексей Журавлёв

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

Сложно сказать, какие цели она преследует сейчас. Патриотические песни, безусловно, лучше, чем антироссийские высказывания в соцсетях, но всё ведь крайне важно, когда что-либо делается от души, а в искренности экс-примадонны давно уже у многих россиян есть сомнения.
Сложно сказать, какие цели она преследует сейчас. Патриотические песни, безусловно, лучше, чем антироссийские высказывания в соцсетях, но всё ведь крайне важно, когда что-либо делается от души, а в искренности экс-примадонны давно уже у многих россиян есть сомнения.
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Он также указал, что её обновленный имидж может быть просто попыткой вернуться в российскую музыкальную индустрию. Журавлёв отметил, что слова и действия Пугачёвой в последние годы оставляют двоякое впечатление. В связи с этим, он призвал не торопиться с выводами о её искренности и не ожидать быстрого возвращения уважения со стороны россиян.

«Всё это вполне может быть лишь способом вернуть российские заработки, которых звезда, опрометчиво болтавшая направо и налево, как отвратительна Русь, в последнее время лишена», — заключил депутат.

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Напомним, Алла Пугачёва выпустила новую песню, посвящённую героям Великой Отечественной войны. В публикации были размещены две композиции — «Поцелуй войны» и «Мама», однако на данный момент они временно недоступны до официального релиза.

Ольга Годуненко
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