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24 января, 07:34

«Алла прогнала Максима*»: Барецкий заявил, что Пугачёва хочет вернуться в Россию

Барецкий заявил, что Пугачёва хочет вернуться в Россию ради творчества

Алла Пугачёва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto

Алла Пугачёва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto

Народная артистка СССР Алла Пугачёва хочет вернуться в Россию ради творчества. Она признаёт, что совершила ошибку, вступив в политическую игру. Об этом заявил шоумен Стас Барецкий, который подчеркнул, что общается с певицей. По его словам, отечественная эстрада стала скудной без уехавшей звезды.

«Общаюсь с ней по этому поводу, и она признаёт, что сделала большую ошибку, главную в своей жизни, вступив в политическую игру. Это не её, творческий человек должен творить, летать и радовать своих слушателей!» — уверен Барецкий.

Он также отметил в беседе с порталом «Страсти», что Пугачёва уже давно не состоит в любовных отношениях со своим мужем-иноагентом. Артистка якобы прогнала и больше не хочет видеть Максима Галкина*.

«Алла прогнала Максима* и не хочет его видеть! Вместе они бывают на светских раутах, но это чисто для журналистов!» — заявил шоумен.

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Ранее соседи раскрыли детали жизни Пугачёвой на Кипре. Они рассказали, что певица живёт без мужа и детей. Тем не менее, до этого Галкин* показал, как их с Пугачёвой дети играют в снежки на отдыхе в горах.

*На территории РФ признан иностранным агентом

Борис Эльфанд
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