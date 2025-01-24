«Алла прогнала Максима*»: Барецкий заявил, что Пугачёва хочет вернуться в Россию

Народная артистка СССР Алла Пугачёва хочет вернуться в Россию ради творчества. Она признаёт, что совершила ошибку, вступив в политическую игру. Об этом заявил шоумен Стас Барецкий, который подчеркнул, что общается с певицей. По его словам, отечественная эстрада стала скудной без уехавшей звезды.

«Общаюсь с ней по этому поводу, и она признаёт, что сделала большую ошибку, главную в своей жизни, вступив в политическую игру. Это не её, творческий человек должен творить, летать и радовать своих слушателей!» — уверен Барецкий.

Он также отметил в беседе с порталом «Страсти», что Пугачёва уже давно не состоит в любовных отношениях со своим мужем-иноагентом. Артистка якобы прогнала и больше не хочет видеть Максима Галкина*.

«Алла прогнала Максима* и не хочет его видеть! Вместе они бывают на светских раутах, но это чисто для журналистов!» — заявил шоумен.