Алла Пугачёва записала песню о Великой Отечественной войне

Певица Алла Пугачёва выпустила новую песню, посвящённую героям Великой Отечественной войны. Запись появилась в фанатской группе «Алла Пугачёва. Видеоархив» в VK. В публикации были размещены две композиции — «Поцелуй войны» и «Мама», однако на данный момент они временно недоступны до официального релиза.

Известно, что одна из новых песен посвящена событиям Свирско-Петрозаводской наступательной операции лета 1944 года, когда советские войска смогли преодолеть оборону финской армии. В своей песне певица отмечает, что солдаты получают «поцелуи войны» от судьбы, которые могут проявляться «в виде стальной мины или шальной пули».

На данный момент композиция недоступна для прослушивания на музыкальных платформах. Музыку написал Андрей Мисин, а слова — поэт Андрей Ордынец.