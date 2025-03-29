«Столько денег, что нам и не снилось»: У беглянки Пугачёвой нашли ИП в России

Сбежавшая после начала СВО и вроде как не собирающаяся возвращаться Алла Пугачёва до сих пор не закрыла ИП в России, выяснили журналисты aif.ru после громкого скандала с участием Кристины Орбакайте, которую заподозрили в отмывании денег. Дело в том, что она получила 21 миллиона рублей за выступление, на котором исполнила всего три песни — и те, вероятно, под фонограмму.

Продюсер Павел Рудченко заявил, что стоимость выступления звезды сильно завышена. Однако, по его версии, Орбакайте запросила такую большую сумму, потому что вовсе не хотела выступать, но заказчик согласился заплатить. А вот Пугачёва свои доходы не раскрывает, ведь ИП не обязаны вести бухгалтерскую отчётность.

Тем не менее продюсер уверен, что Орбакайте и Пугачёва не замешаны в серых схемах. По его словам, за годы творчества, Алла Борисовна заработала столько денег, что хватит и ей с мужем-иноагентом, и детям, и внукам.

«Алла Пугачёва за время своей популярности в России и странах СНГ заработала столько денег, что нам и не снилось», — подчеркнул Рудченко.