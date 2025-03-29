«Столько денег, что нам и не снилось»: У беглянки Пугачёвой нашли ИП в России
Aif.ru: У Аллы Пугачёвой и Кристины Орбакайте остались незакрытые ИП в России
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_ofrey
Сбежавшая после начала СВО и вроде как не собирающаяся возвращаться Алла Пугачёва до сих пор не закрыла ИП в России, выяснили журналисты aif.ru после громкого скандала с участием Кристины Орбакайте, которую заподозрили в отмывании денег. Дело в том, что она получила 21 миллиона рублей за выступление, на котором исполнила всего три песни — и те, вероятно, под фонограмму.
Продюсер Павел Рудченко заявил, что стоимость выступления звезды сильно завышена. Однако, по его версии, Орбакайте запросила такую большую сумму, потому что вовсе не хотела выступать, но заказчик согласился заплатить. А вот Пугачёва свои доходы не раскрывает, ведь ИП не обязаны вести бухгалтерскую отчётность.
Тем не менее продюсер уверен, что Орбакайте и Пугачёва не замешаны в серых схемах. По его словам, за годы творчества, Алла Борисовна заработала столько денег, что хватит и ей с мужем-иноагентом, и детям, и внукам.
«Алла Пугачёва за время своей популярности в России и странах СНГ заработала столько денег, что нам и не снилось», — подчеркнул Рудченко.
Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал условия, при которых Пугачёва «примчится» в Россию. По его словам, артистка может вернуться, если начнётся снос её замка в деревне Грязь. Второе условие заключается в потенциальных проблемах с деньгами и активами.