Российский телеканал заблюрил лицо Аллы Пугачёвой в фильме «Ледокол»
Алла Пугачёва «исчезла» из российского фильма-катастрофы «Ледокол». Телеканал «Дом кино» размыл лицо Примадонны, которое мелькало в одном из кадров, заметил журнал The Voice.
По сюжету картины экипаж ледокола оказывается в плену арктических льдов, которые сковали судно на несколько месяцев. В середине фильма в кадре мелькает календарь с фотографией певицы, но узнать её на постере невозможно.
«Лицо поп-звезды подверглось цензуре — было заблюрено», — говорится в материале.
Напомним, что недавно живущая на Кипре Пугачёва угодила в крупный скандал. Она накинулась на российскую журналистку за безобидный вопрос о родине и обозвала бывших соотечественников тупыми.
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