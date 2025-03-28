Российский телеканал заблюрил лицо Аллы Пугачёвой в фильме «Ледокол»

Алла Пугачёва «исчезла» из российского фильма-катастрофы «Ледокол». Телеканал «Дом кино» размыл лицо Примадонны, которое мелькало в одном из кадров, заметил журнал The Voice.

По сюжету картины экипаж ледокола оказывается в плену арктических льдов, которые сковали судно на несколько месяцев. В середине фильма в кадре мелькает календарь с фотографией певицы, но узнать её на постере невозможно.

«Лицо поп-звезды подверглось цензуре — было заблюрено», — говорится в материале.