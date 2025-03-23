«Сбежала, как крыса»: Названы условия, при которых Пугачёва «примчится» в Россию

Народная артистка СССР Алла Пугачёва может вернуться в Россию в случае, если начнётся снос её замка в подмосковной деревне Грязь, полагает продюсер Сергей Дворцов. По его словам, второе условие заключается в потенциальных проблемах с деньгами и активами.

«Если начнут сносить замок в Грязи — приедет. Если только вопрос зайдёт о её денежных средствах, антиквариате и других активах — примчится сразу», — заявил собеседник NEWS.ru.

Тем не менее, по его словам, после скандала с журналисткой на Кипре Пугачёвой не стоит возвращаться в Россию. Примадонна чётка дала понять, что испытывает неприязнь к нашей стране, обратил внимание продюсер.

«Она ответила, что в Россию не собирается, она дала понять, что хотела плевать на всех нас, что она выражает свою неприязнь, не хочет возвращаться в страну, где она построила карьеру, получила популярность, вырастила детей, а потом, как крыса с корабля, сбежала за границу», — отметил Дворцов.