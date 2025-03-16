Пластический хирург раскрыла секрет «красоты» Пугачёвой на скандальном видео с Кипра

Певица Алла Пугачёва хорошо выглядит для своего возраста благодаря пластическим операциям, а сейчас артистка лишь поддерживает достигнутый результат косметологическими процедурами. Об этом заявила Woman.ru пластический хирург Мадина Байрамукова, комментируя кадры с Примадонной из кипрского города, где её застала врасплох журналистка НТВ.

Алла Пугачёва на Кипре в марте 2025 года. Скриншот видео © НТВ

«Можно с уверенностью сказать, что в соцсетях её сильно фотошопят, разглаживают кожу так, что элементарно не видно рельефа лица. В реальности мы видим, что у неё неплохой контур лица, нет брылей, носогубки, всё выглажено, отутюжено. Какое-то время назад на её снимках было явно заметно, что была проведена круговая подтяжка лица», — отметила медик.

Хирург подчеркнула, что Пугачёва больше не сможет оперировать лицо из-за своего преклонного возраста и, более того, сейчас пластика лишь приведёт к ухудшению внешнего вида, ведь ткани уже не способны восстановиться, как в молодости. По мнению Байрамуковой, певица сделала правильный выбор, отказавшись от операций. Судя по видео с Кипра, она часто прибегает к аппаратным процедурам у косметолога, питая кожу лица и разглаживая морщинки.

Хирург напомнила, что после пластики всегда есть длительный реабилитационный период, однако чем старше пациент, тем хуже восстанавливаются ткани и кровообращение. Так, может остаться рыхлость лица, одутловатость, а кровоток может вообще не вернуться в норму. Врач уверена, что Пугачёва это прекрасно понимает и теперь завязала с хирургией, поддерживая свежий вид косметологией.