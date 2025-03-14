«Разучилась что ли?»: Пугачёва попыталась спеть с украинскими музыкантами, но только опозорилась

Певица Алла Пугачёва спела с украинскими музыкантами в своём особняке на Кипре. Среди артистов заметили одесского шансонье Феликса Шиндера.

Алла Пугачёва спела с приглашёнными украинскими музыкантами. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / felixshinder

По всей видимости, музыканты отметили праздник жёлтых цветов, который Пугачёва традиционно отмечает каждый год. Певица сама учредила его ещё 30 лет назад. Видео с гулянки опубликовал гость певицы Феликс Шиндер.

Артист, в компании скрипачки и аккордеониста, исполнил для Пугачёвой весёлую песню «Рахиля, вы мне нравитесь». Певица активно поддерживала номер, выкрикивая «ой» в ответ на отдельные строчки, что добавляло атмосферу веселья и задора. Однако, когда пришло время финала, и Пугачёва попыталась подпеть, её голос не смог перекрыть музыкальное сопровождение и пение остальных гостей, так как он оказался совершенно не слышен.

Пользователи соцсетей, посмотревшие видео с выступлением Пугачёвой, не удержались от смеха над её попытками подпевать приглашённым музыкантам. Многие выразили мнение, что её хлопанье и размахивание руками в рамках единого номера отражают реальный уровень некогда знаменитой певицы после её переезда за границу.

«А где же она спела? Разучилась что ли? Или внутренним голосом спела?» — недоумевает один из комментаторов.

«Стыдобища и позорище», — добавил другой.