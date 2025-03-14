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14 марта, 12:11

Пугачёва не может выпустить альбом из-за жадности

Mash: Пугачёва отложила выпуск альбома из-за желания сэкономить

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Даты выхода нового альбома Аллы Пугачёвой отодвинулись из-за желания артистки сэкономить. Она пытается договориться с саунд-продюсерами на бартерной основе, чтобы не тратить деньги. Об этом сообщает Mash.

Легенда эстрады отказалась от идеи платить за звукозапись в Европе. В 2023 году она даже возвращалась на Родину, чтобы записать пару композиций в Твери. Студии за кордоном не стали делать поблажек артистке и теперь творческий процесс встал.

По данным телеграм-канала, нашлась одна контора, которая была готова принять Пугачёву. Сперва ребята обрадовались предложению и взялись за дело, но после пожалели. Примадонна начала диктовать кучу условий, и сотрудничество пришлось свернуть.

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Ранее Пугачёву засняли на Кипре. Артистке задали вопрос о возвращении в Россию. Примадонна буквально накинулась на журналистку, когда та спросила её, не скучает ли она по Родине. Легенда сцены заявила, что в Лимасоле ей нравится, а по РФ она не скучает. При этом россиян она назвала нахальными и тупыми.

Николай Рюмин
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