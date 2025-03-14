Со сбежавшего из России внука Пугачёвой и его жены требуют 2,3 млн через суд
Журналистка Мартынова: С Преснякова и его жены через суд требуют 2,3 млн рублей
Никита Пресняков и его жена Алёна Краснова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / npresnyakov
Судебный иск на круглую сумму против супруги Никиты Преснякова — Алёны Красновой — подал предприниматель Олег Кацуба. Об этом сообщила журналистка Алёна Мартынова.
Выяснилось, что Кацуба требует с девушки 2,3 миллиона рублей. Она числится в торговом доме Преснякова «Никто спорт» гендиректором, поэтому внук Аллы Пугачёвой выступает в деле третьим лицом. Журналистка отметила, что Кацуба приходился звёздной паре бизнес-партнёром, но подробностей по делу пока нет.
А ранее Life.ru сообщал, что музыкант Никита Пресняков после пожаров в Лос-Анджелесе остался без денег и вещей. Однако проблемы у внука Пугачёвой начались задолго до катастрофы в США. Известно, что концерты артиста не имели особо успеха в Штатах и не собирали полные залы.