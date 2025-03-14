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14 марта, 06:43

Со сбежавшего из России внука Пугачёвой и его жены требуют 2,3 млн через суд

Журналистка Мартынова: С Преснякова и его жены через суд требуют 2,3 млн рублей

Никита Пресняков и его жена Алёна Краснова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / npresnyakov

Никита Пресняков и его жена Алёна Краснова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / npresnyakov

Судебный иск на круглую сумму против супруги Никиты Преснякова — Алёны Красновой — подал предприниматель Олег Кацуба. Об этом сообщила журналистка Алёна Мартынова.

Выяснилось, что Кацуба требует с девушки 2,3 миллиона рублей. Она числится в торговом доме Преснякова «Никто спорт» гендиректором, поэтому внук Аллы Пугачёвой выступает в деле третьим лицом. Журналистка отметила, что Кацуба приходился звёздной паре бизнес-партнёром, но подробностей по делу пока нет.

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А ранее Life.ru сообщал, что музыкант Никита Пресняков после пожаров в Лос-Анджелесе остался без денег и вещей. Однако проблемы у внука Пугачёвой начались задолго до катастрофы в США. Известно, что концерты артиста не имели особо успеха в Штатах и не собирали полные залы.

Мария Любицкая
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