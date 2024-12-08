Эзотерик допустила возвращение внука Пугачёвой на Родину

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова может вернуться в Россию после своих американских скитаний. Никита Пресняков скучает по детству, родным места и людям, заявила эзотерик Майя Королёва, взглянув на карты Таро.

«Сын Преснякова испытывает больше эмоциональную тоску по России, чем осознанную тягу к возвращению. Однако его взгляды на жизнь могут измениться», — отметила гадалка в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По её словам, судьба Никиты связана с цикличностью, поэтому возвращение на Родину не исключено. Возможно, оно будет связано с важными семейными событиями или новыми возможностями. После возвращения из США звёздного наследника ждут творческие свершения и воссоединение с семьёй, заявила эзотерик. Этот этап жизни принесёт ему радость и удовлетворение.