Эзотерик допустила возвращение внука Пугачёвой на Родину
Эзотерик Королёва не исключила скорого возвращения Никиты Преснякова в Россию
Никита Пресняков. Фото © АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин
Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова может вернуться в Россию после своих американских скитаний. Никита Пресняков скучает по детству, родным места и людям, заявила эзотерик Майя Королёва, взглянув на карты Таро.
«Сын Преснякова испытывает больше эмоциональную тоску по России, чем осознанную тягу к возвращению. Однако его взгляды на жизнь могут измениться», — отметила гадалка в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
По её словам, судьба Никиты связана с цикличностью, поэтому возвращение на Родину не исключено. Возможно, оно будет связано с важными семейными событиями или новыми возможностями. После возвращения из США звёздного наследника ждут творческие свершения и воссоединение с семьёй, заявила эзотерик. Этот этап жизни принесёт ему радость и удовлетворение.
Ранее бабушка Никиты Преснякова, Елена Петровна, которая в отличие от Аллы Пугачёвой осталась в РФ, рассказала, что отношения с внуком существенно изменились после его отъезда в США. Если раньше она регулярно созванивалась и переписывалась с Никитой, то теперь практически нет связи с ним. Певица переживает, что 33-летний внук отдалился из-за желания сосредоточиться на новой жизни за границей.