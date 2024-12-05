«Отдалился»: Бабушка Преснякова рассказала о жизни внука после отъезда из России

Никита Пресняков, уехавший жить в США, всё реже общается с родными, и это стало поводом для беспокойства его бабушки, Елены Петровны. В недавнем интервью для 78.ru она призналась, что отношения с внуком, который давно покинул Россию, существенно изменились. Если раньше женщина регулярно поддерживала контакт с Никитой, то теперь общение с ним стало редкостью.

Елена Петровна с теплотой вспоминает, как в прошлом они с внуком часто общались по телефону, и она была в курсе всех событий, происходящих в его жизни. Однако время неумолимо идёт, и теперь 33-летний музыкант практически не выходит на связь. «У Никитоса всё нормально. Мы почти не переписываемся», — сказала она в ответ на расспросы о внуке.

Семья Пресняковых, в том числе и Елена Петровна, поначалу считала, что отсутствие общения может быть связано с плотным графиком Никиты. Однако бабушка не скрывает, что переживает за внука, ведь было время, когда они поддерживали тесный контакт. Она не исключает, что причиной его молчания может быть желание сосредоточиться на новой жизни за границей.

Не так давно Никита на какое-то время вернулся в Россию — это случилось летом этого года. Музыкант провёл несколько дней в родной стране, уладив накопившиеся дела и встретившись с близкими. Однако после этого он снова уехал за границу, на этот раз в Турцию, где отдыхал вместе с отцом и младшими братьями. Его жена решила задержаться в доме своих родителей, что породило слухи о возможном разводе пары. Сначала слухи о кризисе в браке нашли отклик в СМИ, но позже Пресняковы опровергли эти предположения, подтвердив, что с их отношениями всё в порядке.