Владимир Пресняков обратился к матери в её день рождения

Певец Владимир Пресняков поздравил свою мать, вокалистку знаменитого ВИА «Самоцветы» Елену Преснякову, с 78-летием. Об этом сообщает журнал The Voice.

В день рождения артист опубликовал трогательное обращение и семейную фотографию в своём блоге. «Моя любимая мама. Как здорово, что Бог мне дал именно тебя! Главное, будь здорова и счастлива. С днём рождения, моя самая нежная, добрая и весёлая мамочка», — написал Пресняков, выразив свою любовь и восхищение.

Поклонники певца присоединились к поздравлениям, отметив, что Елена Преснякова с годами только хорошеет и продолжает выглядеть великолепно. «Мама не меняется. Красивая женщина», — писали фолловеры.

Многие также отметили, что у звёздных родственников отличные отношение. «Маме Лене и всей Вашей замечательной семье здоровья и благополучия», — прокомментировали поклонники.

Ранее Владимир Пресняков сообщал о состоянии здоровья своих родителей. Отец артиста, композитор Владимир Пресняков-старший, перенёс удаление почки и теперь нуждается в постоянном уходе. По словам родственников, он сам запустил своё здоровье: не лечил диабет и не менял лекарства. Что касается Елены Пресняковой, то она активно гастролирует и не жалуется на самочувствие.

Владимир Пресняков и сам уже трижды стал отцом. От первого брака у него есть сын Никита, который продолжил семейную традицию и тоже решил строить карьеру артиста. От нынешней жены Натальи Подольской у певеца родилось ещё двое мальчиков — Артемий и Иван.