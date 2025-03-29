«Часть нашей истории»: Лоза заступился за вымаранную из кино Пугачёву

Певец Юрий Лоза осудил цензурирование фильма «Ледокол», из которого «исчезла» народная артистка СССР Алла Пугачёва. Музыкант заявил, что размывать лицо звезды было бессмысленно, неэтично и неправильно. Он также напомнил, что подобным образом людей вымарывали в советские годы.

«Это перегибы на местах. Это уже было в нашей стране <...> Алла Пугачева — часть нашей истории, поэтому убирать её из фильма — неэтично и неправильно», — подчеркнул Лоза в интервью «Вечерней Москве».