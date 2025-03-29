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29 марта, 09:45

«Часть нашей истории»: Лоза заступился за вымаранную из кино Пугачёву

Певец Юрий Лоза счёл перегибом размытие лица Пугачёвой в фильме «Ледокол»

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_orfey

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_orfey

Певец Юрий Лоза осудил цензурирование фильма «Ледокол», из которого «исчезла» народная артистка СССР Алла Пугачёва. Музыкант заявил, что размывать лицо звезды было бессмысленно, неэтично и неправильно. Он также напомнил, что подобным образом людей вымарывали в советские годы.

«Это перегибы на местах. Это уже было в нашей стране <...> Алла Пугачева — часть нашей истории, поэтому убирать её из фильма — неэтично и неправильно», — подчеркнул Лоза в интервью «Вечерней Москве».

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Ранее телеканал «Дом кино» заблюрил лицо Аллы Пугачёвой в фильме «Ледокол». В середине киноленты в кадре мелькает календарь с фотографией Примадонны, однако узнать её на постере невозможно.

Борис Эльфанд
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