«Часть нашей истории»: Лоза заступился за вымаранную из кино Пугачёву
Певец Юрий Лоза счёл перегибом размытие лица Пугачёвой в фильме «Ледокол»
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_orfey
Певец Юрий Лоза осудил цензурирование фильма «Ледокол», из которого «исчезла» народная артистка СССР Алла Пугачёва. Музыкант заявил, что размывать лицо звезды было бессмысленно, неэтично и неправильно. Он также напомнил, что подобным образом людей вымарывали в советские годы.
«Это перегибы на местах. Это уже было в нашей стране <...> Алла Пугачева — часть нашей истории, поэтому убирать её из фильма — неэтично и неправильно», — подчеркнул Лоза в интервью «Вечерней Москве».
Ранее телеканал «Дом кино» заблюрил лицо Аллы Пугачёвой в фильме «Ледокол». В середине киноленты в кадре мелькает календарь с фотографией Примадонны, однако узнать её на постере невозможно.