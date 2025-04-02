«Ужаснейший бой»: Уехавшая из РФ Алла Пугачёва выпустила две новые песни о войне
Певица Алла Пугачёва официально выпустила две песни о войне на Youtube-канале
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_orfey
Народная артистка СССР Алла Пугачёва, которая уехала из России, выпустила две песни о войне. Её музыкальные композиции опубликованы на официальном YouTube-канале.
Первая песня называется «Поцелуи войны». Композитором является Андрей Мисин, а слова придумал Андрей Ордынец. Музыкальная композиция рассказывает об ужасах боя и последствиях войны.
«Кого любит война. Тех целует она. Или миной стальной. Или пулей шальной. От волны, от взрывной. Не спастись глубиной. Тех целует война. Кого любит. Кого любит она», — поется в данной музыкальной композиции.
Вторая песня называется «Мама». Трек исполнен от лица матери, которая горюет по погибшему на фронте сыну. Музыку к ней написал также Андрей Мисин. А автором слов выступила сама артистка.
«Как я могла отпустить тебя, сын. Как могла. В этот ужаснейший бой. Отпустила тебя, бесы попутали. Сердце вдруг стало невмочь. А ты снишься, снишься мне. Каждую ночь», — поётся в песне.
Напомним, что 30 марта появились сообщения о новое песне Аллы Пугачёвой, посвящённой героям ВОВ. Композицию опубликовали в фанатской группе артистки, но вскоре она пропала из доступа. Композиция посвящена Свирско-Петрозаводской наступательной операции 1944 года, когда бойцы Красной армии прорвали финскую оборону. В Госдуме призвали не торопиться с выводами об искренности певицы и не ожидать быстрого возвращения уважения со стороны россиян.