«Ужаснейший бой»: Уехавшая из РФ Алла Пугачёва выпустила две новые песни о войне

Народная артистка СССР Алла Пугачёва, которая уехала из России, выпустила две песни о войне. Её музыкальные композиции опубликованы на официальном YouTube-канале.

Первая песня называется «Поцелуи войны». Композитором является Андрей Мисин, а слова придумал Андрей Ордынец. Музыкальная композиция рассказывает об ужасах боя и последствиях войны.

«Кого любит война. Тех целует она. Или миной стальной. Или пулей шальной. От волны, от взрывной. Не спастись глубиной. Тех целует война. Кого любит. Кого любит она», — поется в данной музыкальной композиции.

Вторая песня называется «Мама». Трек исполнен от лица матери, которая горюет по погибшему на фронте сыну. Музыку к ней написал также Андрей Мисин. А автором слов выступила сама артистка.