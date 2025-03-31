Звукорежиссёр заподозрил искусственный интеллект в исполнении «песни Пугачёвой» о героях ВОВ

Песня о Великой Отечественной войне «Поцелуи войны», которую в соцсетях приписали Алле Пугачёвой, могла быть написана нейросетью. Такое предположение сделал звукорежиссёр и один из основателей студии звукозаписи «Салам» Игорь Лалетин.

Песня «Поцелуй войны», авторство приписывается Алле Пугачёвой. Видео © VK / Александр Кондраковский, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_ofrey

«Вообще удивительно, что такая песня появилась. Зачем ей такая песня? Думаете, она могла такое спеть? Мне кажется, это наверняка какой-то фейк или искусственный интеллект. Вряд ли бы она сейчас стала что-то такое петь», — высказался он в беседе с aif.ru.

Лалетин добавил, что если эта запись и существует, то точно не была сделана в студии «Салам». Именно там на свет появились такие хиты певицы, как «Позови меня с собой» и «Примадонна».

Несмотря на то, что трек временно появлялся в фанатских сообществах с указанием авторства Андрея Мисина (музыка) и Андрея Ордынца (текст), он был быстро удалён «до официального релиза». Сама Пугачёва традиционно воздерживается от каких-либо комментариев по этому поводу.