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8 апреля, 11:04

«Вспомните, как она с ним поступила»: Захарова обвинила Пугачёву в травле известного поэта-песенника

Захарова: Алла Пугачёва не оценила народную любовь

Мария Захаров и Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, Вячеслав Прокофьев

Мария Захаров и Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, Вячеслав Прокофьев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о преследовании поэта и композитора Ильи Резника со стороны певицы Аллы Пугачёвой. Об этом она рассказала в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.

«Вспомните, как она с ним поступила. Какую травлю она устроила человеку, который создал для неё величайшие произведения», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что величие Пугачёвой является результатом труда множества людей, создававших стихи и музыку для её песен. Размышляя о судьбе хитов уехавшей из России артистки, Захарова выразила уверенность в их долговечности. Она подчеркнула, что эти произведения, созданные, в частности, благодаря таланту Резника, останутся популярными, несмотря на личные обстоятельства исполнительницы.

Дипломат также отметила, что не собирается осуждать певицу, назвав ситуацию печальной, когда человек, получив народную любовь, не смог её оценить.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме заговорили о наказании для Пугачёвой после выхода новых песен. Кроме того, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал провести проверку новой композиции исполнительницы на предмет дискредитации СВО. Он подчеркнул, что одна из песен Пугачёвой создана по западным образцам и не отражает патриотических ценностей.

Наталья Демьянова
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