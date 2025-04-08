«Вспомните, как она с ним поступила»: Захарова обвинила Пугачёву в травле известного поэта-песенника

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о преследовании поэта и композитора Ильи Резника со стороны певицы Аллы Пугачёвой. Об этом она рассказала в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.

«Вспомните, как она с ним поступила. Какую травлю она устроила человеку, который создал для неё величайшие произведения», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что величие Пугачёвой является результатом труда множества людей, создававших стихи и музыку для её песен. Размышляя о судьбе хитов уехавшей из России артистки, Захарова выразила уверенность в их долговечности. Она подчеркнула, что эти произведения, созданные, в частности, благодаря таланту Резника, останутся популярными, несмотря на личные обстоятельства исполнительницы.

Дипломат также отметила, что не собирается осуждать певицу, назвав ситуацию печальной, когда человек, получив народную любовь, не смог её оценить.