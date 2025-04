20 лучших сериалов от Netflix: самые захватывающие сюжеты Рейтинг лучших сериалов от Netflix всех времён. Трейлеры, описание сюжетов, интересные факты, рейтинг. Список топ-20 самых интересных сериалов от Netflix, от которых невозможно оторваться, — в материале Life.ru 12 апреля, 21:15 Обложка © «Ведьмак» (сериал 2019– ...), режиссёры Стивен Серджик, Алик Сахаров и др., сценаристы Rae Benjamin, Майк Островски и др. / Kinopoisk

Netflix уже давно стал синонимом уютного вечера с любимым сериалом. Хотя этот популярный стриминг официально покинул Россию, любовь русскоязычных зрителей к его проектам никуда не делась — ведь когда наших людей останавливали такие мелочи, как география и санкции? Поэтому специально для тех, кто не готов расставаться с любимыми героями и качественной русской озвучкой, мы собрали подборку самых рейтинговых сериалов от Netflix. Устраивайтесь поудобнее и выбирайте, что посмотреть сегодня вечером.

Сериалы про расследование преступлений, убийств, маньяков и мужественных детективов

Шерлок (Sherlock)

Фото © «Шерлок» (сериал 2010–2017), режиссёры Пол Макгиган, Джереми Лавринг и др., сценаристы Марк Гэтисс, Стивен Моффа и др. / Kinopoisk

Рейтинг IMDB: 9.1

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.9

Год выхода: 2010 (4 сезона)

Страна: Великобритания, США

Жанр: детектив, триллер, драма, криминал

Длительность серии: 85–90 минут

Количество серий: 13

Режиссёры: Пол Макгиган, Джереми Лавринг, Ник Харран и другие

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фриман, Уна Стаббс, Руперт Грейвз и другие

Сериал виртуозно переносит культовых персонажей Артура Конан Дойла — Шерлока Холмса в исполнении Бенедикта Камбербэтча и доктора Джона Ватсона, сыгранного Мартином Фриманом, — в реалии современного Лондона. При этом проект сохраняет верность духу классического детектива, делая его основой для захватывающих историй.

Взаимодействие между Камбербэтчем и Фриманом — это настоящая экранная магия, их дуэт искрится энергией и создаёт незабываемые моменты. В то же время сценарии Стивена Моффата и Марка Гэтисса — это образец изобретательности, они полны неожиданных поворотов и держат зрителя в напряжении от начала до конца, умело вплетая отсылки к оригинальным произведениям.

Сценаристы прилагают максимум усилий, чтобы эпизоды не были похожи один на другой, предлагая зрителям широкий спектр детективных загадок, эмоциональных переживаний и даже жанровых экспериментов в рамках общей концепции. Это гарантирует свежесть восприятия на протяжении всех сезонов.

Интеллектуальный, напряжённый и, без сомнения, невероятно увлекательный — «Шерлок» представляет собой телевизионный проект высочайшего качества, который уже стал экранной классикой.

Сериал был создан британским телеканалом BBC и первоначально транслировался именно там. Однако Netflix в разные периоды имел права на стриминг сериала в различных регионах. Сейчас его можно найти на стриминговой платформе в русской озвучке.

Интересные факты о сериале:

Пилотная серия получила негативные оценки в прессе и была забракована BBC. В итоге формат сериала изменился (90-минутные серии вместо часовых), а первый эпизод полностью переснимали.

В Японии выпустили манга-версию сериала. На английский её перевело американское издательство Titan Comics, знаменитое своими комиксами, в которых Шерлок Холмс сражается с пришельцами и вампирами.

Организация «Национальное сообщество аутистов» характеризует Холмса как человека с признаками аутизма. На это указывает его неспособность распознавать сарказм и то, что он считает своё мнение единственно верным.

Охотник за разумом (Mindhunter)

Фото © «Охотник за разумом» (сериал 2017– 2019), режиссёры Дэвид Финчер, Карл Франклин и др., сценаристы Джон Дуглас, Марк Олшейкер / Kinopoisk

Рейтинг IMDB: 8.6

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1

Годы выхода: 2017 (2 сезона)

Страна: США

Жанр: триллер, драма, криминал, детектив

Режиссёры: Дэвид Финчер, Карл Франклин, Эндрю Дуглас и другие

В ролях: Джонатан Грофф, Холт Маккэллани, Анна Торв, Сонни Валиченти

США, конец 1970-х. Преступления становятся все изощрённее, но у полиции нет инструментов, чтобы предсказать поведение убийцы. Тогда агенты ФБР Холден Форд и Билл Тенч решаются на немыслимое — они отправляются в тюрьмы, чтобы беседовать с самыми жестокими маньяками Америки. Их цель — понять, как мыслят серийные убийцы, создать новую науку — криминальное профилирование — и, возможно, предотвратить новые преступления.

Но можно ли заглянуть в бездну и не стать её частью? Чем глубже агенты проникают в сознание убийц, тем сильнее эти исследования меняют их самих… Этот напряжённый триллер от Дэвида Финчера («Семь», «Бойцовский клуб», «Зодиак») основан на реальных событиях и покажет вам преступников такими, какими вы их ещё не видели. Реалистичные диалоги, атмосферные съёмки и холодящий кровь психологизм — «Охотник за разумом» — заставит вас смотреть сериал, затаив дыхание.

Как избежать наказания за убийство (How to Get Away with Murder)

Фото © «Как избежать наказания за убийство» (сериал 2014–2020), режиссёры Билл Д’Элиа, Стивен Крегг и др., сценаристы Питер Ноуолк, Джо Фаццио и др. / Kinopoisk

Рейтинг IMDB: 8.1

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1

Год выхода: 2014 (6 сезонов)

Страна: США

Жанр: детектив, триллер, криминал, драма

Режиссёры: Билл Д’Элиа, Стивен Крегг, Лора Иннес и другие

В ролях: Виола Дэвис, Билли Браун, Джек Фалахи, Эйджа Наоми Кинг и другие

Захватывающий юридический триллер о блестящем адвокате, которая не только защищает подозреваемых в убийствах, но и преподаёт студентам-юристам провокационный курс «Как избежать наказания за убийство». Каждое дело — это виртуозная игра с законом, где на кону не только свобода клиентов, но и репутация самой героини. Динамичный сюжет погружает в мир судебных интриг, следственных манипуляций и неожиданных разоблачений, а линии героев искусно переплетаются, приводя к ошеломительным развязкам.

Главная героиня обаятельна и противоречива: она цинична, амбициозна и жестока к тем, кто встаёт на её пути, но при этом готова на всё, чтобы спасти своих подзащитных. Её двойственная натура заставляет зрителей одновременно восхищаться и содрогаться, а каждый её поступок бросает вызов представлениям о справедливости. Это не просто детектив — это интеллектуальная игра, где правда всегда многогранна, а цена победы может быть слишком высокой.

Сериалы про драматические события и людей в сложных ситуациях

Игра в кальмара (Squid Game, Ojingeo geim)

Фото © «Игра в кальмара» (сериал 2021– ...), режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

Рейтинг IMDB: 8.0

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7

Год выхода: 2021 (3 сезона)

Страна: Южная Корея

Жанр: триллер, драма, детектив

Длительность серии: 57 мин.

Количество серий: 17

Режиссёр: Хван Дон Хёк

В ролях: Ли Джонджэ, Пак Хэ Су, О Ён Су и другие

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара», созданный режиссёром и сценаристом Хван Дон Хёком, основан на его личном опыте финансовых трудностей в молодости, а также на острой проблеме социального неравенства, которое ощутимо присутствует в современном южнокорейском обществе. Идея этого проекта зародилась ещё в 2008 году, когда Хван написал первоначальный сценарий, однако тогда ему не удалось найти продюсеров, готовых взяться за столь необычный и рискованный сюжет.

Только в 2019 году ситуация изменилась: стриминговый гигант Netflix, в рамках своей стратегии по расширению производства оригинальных сериалов на иностранных языках, проявил интерес к проекту и дал сериалу зелёный свет. В результате «Игра в кальмара» стала мировым феноменом, привлекая внимание зрителей далеко за пределами Южной Кореи и став одним из самых успешных проектов платформы.

История сериала начинается с того, что 456 человек, испытывающих острые финансовые затруднения, получают загадочное приглашение принять участие в турнире, состоящем из простых детских игр. Вскоре участники осознают, что за невинными развлечениями скрывается жестокая и смертельная борьба за выживание. После выбывания каждого участника сумма призового фонда увеличивается на 100 миллионов вон, но цена победы запредельно высока, ведь проигрыш в любой игре означает гибель.

Интересные факты о сериале:

Изначально у героев игры были подсказки перед каждым испытанием. 456 участников спали в одной комнате, заставленной многоярусными кроватями. Когда игроки выбывали, лишние кровати убирали. Тогда становились заметны изображения на стенах, которые подробно показывали каждую будущую игру.

На визитке в сериале показан номер телефона, который герои используют для связи с организаторами игр. Это оказался реальный номер, которым уже более 10 лет пользуется жительница города Сонджу.

Костюмы охранников на острове сделаны бесформенными специально для того, чтобы скрыть гендерные различия и особенности людей. Их образ напоминает муравьёв. Так режиссёр хотел подчеркнуть, что закулисье игры напоминает муравейник.

Карточный домик (House of Cards)

Фото © «Карточный домик» (сериал 2013–2018), режиссёры Джеймс Фоули, Робин Райт и др., сценаристы Эндрю Дэвис, Бо Уиллимон / Kinopoisk

Рейтинг IMDb: 8.6

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3

Год выхода: 2013 (6 сезонов)

Страна: США

Жанр: драма

Количество серей: 73

Длительность серии: 50 минут

Режиссёры: Джеймс Фоули, Робин Райт, Джон Дэвид Коулз и другие

В ролях: Робин Райт, Майкл Келли, Кевин Спейси, Дерек Сесил и другие

«Карточный домик» стал первым оригинальным проектом Netflix, который доказал, что стриминговые платформы способны создавать качественные и серьёзные сериалы. Это мрачный, напряжённый политический триллер с элементами сатиры показывает закулисье американской политики таким, каким его редко осмеливаются представить: миром манипуляций, предательств и безжалостной борьбы за власть.

Первый сезон, снятый при участии режиссёра Дэвида Финчера, сразу задал высокий уровень: стильная режиссура, напряжённая атмосфера и глубокие персонажи. Главную роль сыграл Кевин Спейси, воплотивший амбициозного политика Фрэнка Андервуда. Его герой — манипулятор высшего класса, готовый на всё ради власти. Однако со временем всё больше внимания стало привлекать «секретное оружие» шоу — актриса Робин Райт.

Райт исполнила роль Клэр Андервуд — жены главного героя, не менее амбициозной и хладнокровной, чем он сам. Её персонаж часто сравнивают с Леди Макбет — она не просто спутница, а равноправный стратег, чья сила раскрывается всё ярче с каждым сезоном. Постепенно Клэр выходит из тени мужа и становится одной из самых интересных и мощных фигур в сериале.

Интересные факты о сериале:

Название сериала происходит из пословицы о том, что «карточный домик рушится даже от лёгкого прикосновения».

Каждый сезон «Карточного домика» состоит из тринадцати эпизодов, по одному эпизоду на карту в масти игральных карт.

Кевин Спейси и Робин Райт, исполнители главных ролей, в жизни не курят. Однако ради роли в «Карточном домике» актёрам пришлось пристраститься к вредной привычке, так как их герои любят поговорить во время совместных перекуров.

Сериалы про мистику, ужасы и борьбу со злыми силами

Очень странные дела (Stranger Things)

Фото © «Очень странные дела» (сериал 2016– ...), режиссёры Мэтт Даффер, Росс Даффер и др., сценаристы Caitlin Schneiderhan, Джастин Добл и др. / Kinopoisk

Рейтинг IMDB: 8.6

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3

Год выхода: 2016 (5 сезонов)

Страна: США

Жанры: ужасы, фантастика, фэнтези, триллер, драма, детектив

Длительность серии: 62 мин.

Количество серий: 42

Режиссёры: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви и другие

В ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун и другие

Сериал произвёл фурор на Netflix, появившись практически из ниоткуда, без особого предварительного ажиотажа. Этот мистический триллер, погружающий в атмосферу 80-х, сочетает в себе элементы «Оно» Стивена Кинга, теплоту «Останься со мной» и юмор «Балбесов», создавая уникальный сплав жуткой атмосферы, харизматичных персонажей и динамичного сюжета.

Главное достоинство сериала — его способность удерживать внимание зрителя даже без ностальгического фона 80-х. Здесь есть интрига вокруг правительственных тайн, впечатляющие визуальные эффекты и, самое главное, запоминающиеся персонажи, которые не только радуют глаз, но и вызывают уважение к работе создателей, сценаристов и режиссёров.

Интересные факты о сериале:

Изначально братья Даффер собирались сделать ремейк экранизации «Оно» 90-х годов, но студия решила, что они ещё недостаточно опытны для такого проекта, поэтому отклонила их предложение. Тогда братья придумали «Очень странные дела», где похожий «клуб лузеров» борется со сверхъестественным злом.

Отношения подростков Джонатана и Нэнси получили своё развитие только в третьем сезоне, а вот актёры, которые исполняют их роли, Чарли Хитон и Наталия Дайер, в жизни сошлись ещё раньше, во время первого сезона шоу.

Чёрное зеркало (Black Mirror)

Фото © «Чёрное зеркало» (сериал 2011– ...), режиссёры Тоби Хэйнс, Оуэн Харрис и др., сценаристы Чарли Брукер, Уильям Бриджес и др. / Kinopoisk

Рейтинг IMDB: 8.7

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4

Год выхода: 2011 (7 сезонов)

Страна: Великобритания

Жанры: фантастика, триллер, драма, детектив, ужасы

Длительность серии: 63 мин.

Количество серий: 32

Режиссёры: Тоби Хэйнс, Оуэн Харрис, Карл Тиббеттс и другие

В ролях: Маккензи Дэвис, Гугу Мбата-Роу, Брайс Даллас Ховард и другие

Сериал «Чёрное зеркало» по праву занимает место среди лучших проектов Netflix. Выход первых шести эпизодов на стриминговой платформе вызвал настоящий ажиотаж в сети. Зрители были одновременно потрясены и заворожены мрачными и провокационными размышлениями Чарли Брукера о современной жизни и обществе.

Часто сравниваемое с культовым сериалом «Сумеречная зона», «Чёрное зеркало» исследует такие актуальные проблемы, как политика, технологии, известность и человеческие страдания, используя язык научной фантастики. Каждый эпизод является отдельной историей, которая заставляет задуматься, пугает, заставляет чувствовать дискомфорт и иногда даже вызывает отвращение (привет эпизоду «Национальный гимн»!).

В сериале угадывается влияние Курта Воннегута, можно уловить нотки произведений Уильяма Гибсона и, конечно же, атмосферу «Сумеречной зоны». Тем не менее «Чёрное зеркало» обладает неповторимым стилем и характером, который заставляет зрителей смотреть на мир совершенно иначе и жаждать новых историй.

Интересные факты о сериале:

Название сериала является отсылкой к чёрным экранам гаджетов, которые отражают реальность, когда выключены.

Каждая серия «Чёрного зеркала» снята в разных жанрах — от триллера до боевой фантастики.

В любом сезоне сериала можно встретить песню «Anyone Who Knows What Love Is» в исполнении Ирмы Томас. Это же касается слов «Эй» или «Ой» — один из героев обязательно их произносит в каждом эпизоде.

Призраки дома на холме (The Haunting of Hill House)

Фото © «Призрак дома на холме» (сериал 2018), режиссёр Майк Флэнаган, сценаристы

Майк Флэнаган, Мередит Аверилл и др. / Kinopoisk

Рейтинг IMDB: 8.5

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9

Год выхода: 2018 (1 сезон)

Страна: США

Жанры: Драма, Детектив, Ужасы

Длительность серии: 58 мин.

Количество серий: 10

Режиссёр: Майк Флэнаган

В ролях: Михил Хёйсман, Карла Гуджино, Генри Томас, Элизабет Ризер

Летом 1992 года семья Крейн — супруги Хью и Оливия и их пятеро детей — переезжает в старинный особняк, известный как «дом на холме». Семья планирует отремонтировать ветхое строение, чтобы затем выгодно продать его, а на полученные средства построить дом своей мечты. Однако реставрация оказывается гораздо сложнее, чем они предполагали, и Крейны вынужденно остаются жить в доме дольше запланированного. Постепенно герои начинают замечать странные и пугающие явления, которые нарушают привычную жизнь семьи и омрачают пребывание в особняке. Загадочные события вскоре перерастают в настоящие паранормальные кошмары, что в итоге приводит к трагедии и вынуждает семью спешно покинуть дом.

Спустя 26 лет, когда призраки прошлого вновь дают о себе знать, братья и сёстры Крейн, уже повзрослевшие и пережившие немало личных драм, снова встречаются вместе со своим отцом. Семье предстоит не только раскрыть тайны прошлого и разобраться в трагедии, случившейся много лет назад, но и столкнуться с новым витком пугающих и необъяснимых событий, связанных с домом на холме.

Интересные факты о сериале:

Экранизация одноимённого романа Ширли Джексон. От первоисточника в сериале сохранились имена некоторых героев, некоторые эпизоды и дом с привидениями. Однако сюжет настолько отличается, что сериал можно рассматривать как самостоятельное произведение.

В сериале используется нелинейное повествование: зритель наблюдает за прошлым героев и их настоящим, а настоящее показано с разных точек зрения.

Все Крейны просыпаются ровно в 3:03 утра. Это было сделано потому, что в городских легендах это время известно как «час ведьм».

Сериалы про героев фэнтези, удивительные миры и вечную борьбу добра со злом

Ведьмак (The Witcher)

Фото © «Ведьмак» (сериал 2019– ...), режиссёры Стивен Серджик, Алик Сахаров и др., сценаристы Rae Benjamin, Майк Островский и др. / Kinopoisk

Рейтинг IMDB: 7.9

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1

Год выхода: 2019 (5 сезонов)

Страна: США

Жанры: фэнтези, приключения, драма, ужасы

Длительность серии: 58 мин.

Количество серий: 24

Режиссёры: Стивен Серджик, Алик Сахаров, Шарлотта Брандстром и другие

В ролях: Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Эймон Фэррен и другие

Сериал «Ведьмак», созданный по мотивам культовых произведений Анджея Сапковского, представляет собой яркий образец классического фэнтези. По атмосфере и стилистике он ближе к «Властелину колец», нежели к мрачному реализму «Игры престолов». Однако главная особенность «Ведьмака» — это его самоирония и лёгкость, с которыми сериал балансирует между эпическими приключениями и забавными, почти игровыми моментами.

История вращается вокруг Геральта из Ривии — мутанта и профессионального охотника на чудовищ, который пытается найти своё место в мире, где люди часто оказываются страшнее и опаснее любых монстров. Сериал успешно сочетает глубину персонажей и драматические конфликты с лёгкими ироничными моментами, создавая уникальную атмосферу, которая одновременно захватывает и развлекает.

«Ведьмак» — это не только захватывающее приключение и эффектное зрелище, но ещё и история, которая не воспринимает себя слишком серьёзно, тем самым завоёвывая симпатию как поклонников оригинальных книг и видеоигр, так и новых зрителей, только открывающих для себя этот увлекательный мир.

Интересные факты о сериале:

В начале каждой серии показывают разный символ, который намекает на то, что ждёт зрителя. Например, в первой серии «Начало конца» чёрное солнце символизирует затмение, во время которого родилась принцесса Ренфри.

Автор книжной серии о приключениях Геральта, Анджей Сапковский, составил эльфийский язык на основе слов из ирландского, валлийского, английского, немецкого и латинского языков. В сериале использовали оригинальную речь из книг.

Исполнитель главной роли Генри Кавилл рассказывал, что на съёмках он выполнял все трюки сам, не прибегая к услугам каскадёров.

Сценаристы написали для Геральта огромное количество монологов и диалогов, но половину из них убрали во время подготовки сериала. Поэтому Ведьмак получился немногословным и даже хмурым.

Тень и кость (Shadow and Bone)

Фото © «Тень и кость» (сериал 2021–2023), режиссёры Майрзи Алмас, Ли Толанд Кригер и др., сценаристы Ли Бардуго, Эрик Хайссерер и др. / Kinopoisk

Рейтинг IMDB: 7.5

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Год выхода: 2021 (2 сезона)

Страна: США

Жанры: фэнтези, боевик, драма, детектив, приключения

Длительность серии: 52 мин.

Количество серий: 16

Режиссёры: Майрзи Алмас, Ли Толанд Кригер, Дэн Лью и другие

В ролях: Джесси Мей Ли, Арчи Рено, Фредди Картер, Амита Суман и другие

Если бы «Ведьмак» и «Игра престолов» обзавелись потомком, который впитал в себя лучшие черты обоих миров, то он вполне мог бы вырасти в нечто похожее на «Тень и кость». Сюжет разворачивается в богатом, детально проработанном фэнтезийном мире, населённом как обычными людьми, так и уникальной кастой, известной как гриши (и да, вы не ослышались). Эти одарённые личности обладают магическими способностями, которые делают их одновременно ценными союзниками и опасными врагами.

В центре истории — мотив «избранного», но сериал не ограничивается только этим. Он умело сочетает эпические приключения, политические интриги и магические противостояния с галереей харизматичных, сложных и — не будем лукавить — весьма привлекательных персонажей. Каждый из них имеет свою историю, мотивы и цели, но всех объединяет одно — желание выжить в мире, где опасность может прийти откуда угодно.

Мрачная атмосфера, драматические повороты и проработанная вселенная делают этот сериал захватывающим зрелищем для всех, кто любит фэнтези с особым характером.

Интересные факты о сериале:

Создатели объединили две книги Ли Бардуго — «Тень и кость» и «Шестёрка воронов». Так в сериале получилось несколько параллельно развивающихся сюжетных линий.

Дэвид Питерсон разработал языки, на которых говорят в Равке и других городах сериала. Для «Тени и кости» он создал языки для жителей Равки, Фьерды, Керчи и даже особый язык жестов для «Воронов», на котором они общаются между собой, когда не хотят, чтобы их подслушали.

У каждого гриши три варианта кефты (это кафтан на равкианском): пуленепробиваемый — для сражений, фиолетовый — на каждый день и шёлковый — для особых мероприятий. В общем счёте художник по костюмам Венди Партридж создала 250 кафтанов.

Сериалы про любовь, отношения и романтику

Королева Шарлотта (Queen Charlotte: A Bridgerton Story)

Фото © «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» (мини-сериал 2023), режиссёр Том Верика, сценаристы Джулия Куинн, Шонда Раймс и др. / Kinopoisk

Рейтинг IMDB: 8.2

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8

Год выхода: 2023 (1 сезон)

Страна: США

Жанр: драма, мелодрама, история

Длительность серии: 48 мин.

Количество серий: 6

Режиссёры: Ройда Секерзес, Эрика Кальмейер и другие

В ролях: Эдвин Рюдинг, Омар Рудберг, Мальте Гордингер, Фрида Ардженто

Действие мини-сериала переносит зрителей в альтернативную версию Великобритании XVIII века, где общество живёт по принципам расового равенства и открытости. Центральной сюжетной линией становятся сложные и многогранные отношения между британским королём Георгом III и его молодой супругой Шарлоттой, оказавшейся в эпицентре дворцовых интриг, романтических переживаний и личных драм.

Первая сюжетная линия начинается в 1817 году, когда королевская семья оказывается в кризисной ситуации: неожиданно умирает принцесса Шарлотта Уэльская — единственная внучка королевы и прямая наследница британского престола. Эта трагедия заставляет уже зрелую королеву Шарлотту осознать, что ни один из её многочисленных детей не обзавёлся законным наследником. В стремлении обеспечить будущее монархии и укрепить династию она решительно требует от своих взрослых отпрысков заключить официальные союзы и обеспечить королевский род потомством.

Вторая сюжетная линия переносит зрителей в 1761 год и открывается свадьбой юной Шарлотты и короля Георга III. Она раскрывает личную драму и романтические переживания молодой пары, которой приходится справляться с давлением королевского двора, общественными ожиданиями и собственными внутренними страхами. На фоне пышных балов, дворцовых интриг и политических событий XVIII века постепенно раскрывается история любви и испытаний, которые определили судьбу не только самой Шарлотты, но и всей британской монархии.

Интересные факты о сериале:

Хотя мир сериала вымышлен, в основе — реальная история о монархии в Великобритании. Персонаж Шарлотты основан на реально существовавшей королеве Софии Шарлотте Мекленбург-Стрелицкой, жене короля Георга III и бабушке будущей королевы Виктории.

Каждому персонажу сериала соответствует своя цветовая палитра в костюмах, по которой зрители легко поймут, кто перед ними.

Во время съёмок сцены с рождественской ёлкой на Голду Рошевель четыре раза помочились шпицы.

Ледяные ванны, которые присутствуют на экране, в реальности очень тёплые: кубики льда сделаны из резины.

Бриджертоны (Bridgerton)

Фото © «Бриджертоны» (сериал 2020– ...), режиссёры Том Верика, Триша Брок и др., сценаристы Крис Ван Дьюсен, Дэниэл Робинсон / Kinopoisk

Рейтинг IMDB: 7.4

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7

Год выхода: 2020 (4 сезона)

Страна: США

Жанры: драма, мелодрама, романтика

Длительность серии: 61 мин.

Количество серий: 24

Режиссёры: Том Верика, Триша Брок, Шери Фоксон и другие

В ролях: Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж, Джонатан Бейли и другие

Для знатоков: сериал похож на смесь из историй «Сплетницы», «Аббатства Даунтон» и «Гордости и предубеждения». Звучит интригующе?

Основанный на серии романов Джулии Куинн, этот романтический драматический сериал переносит зрителей в гламурный, но безжалостный мир высшего общества Лондона эпохи Регентства. Здесь молодые девушки из благородных семей вступают в непростую игру — поиск достойного жениха. Однако этот процесс далеко не так прост, как хотелось бы, особенно когда в дело вмешивается таинственная светская сплетница.

Некая Леди Уислдаун публикует колонки, в которых раскрывает скандальные тайны, пикантные интриги и неожиданные любовные предпочтения аристократии. Её слова могут как возвысить, так и разрушить репутацию, а потому каждый бал, каждое случайное столкновение или перехваченный взгляд могут стать темой для обсуждения.

Сериал умело балансирует между драматическими поворотами, страстными романами и тонким юмором, создавая зрелище, от которого невозможно оторваться. Роскошные костюмы, дворцовые интриги и накал эмоций делают его настоящим удовольствием для любителей исторической романтики с элементами остросюжетной драмы.

Интересные факты о сериале:

«Дом Бриджертонов» вдохновлён дворцом принцессы Дианы. В частности, из поместья семьи принцессы в сериал перекочевала красивая лестница в белоснежно-синих тонах.

В сериале много отсылок к современной культуре. Так, на балах играет музыка в исполнении струнного квартета, но всё это — современные мелодии от «Bad Guy» Билли Айлиш до «Girls like You» Maroon 5.

Один из образов Дафны полностью скопирован с Одри Хепбёрн в роли Наташи Ростовой. А сцены с участием Шарлотты и её фрейлин вдохновлены клипами Бейонсе.

Актёры сериала прошли обучение, чтобы сыграть аристократов. Они посещали занятия по этикету, учились вокалу, стрельбе и верховой езде.

Школа разбитых сердец (Heartbreak High)

Фото © «Школа разбитых сердец» (сериал 2022–2025), режиссёры Грейси Отто, Ниа Шарма, сценаристы Ханна Кэрролл Чепмен, Бен Гэннон и др. / Kinopoisk

Рейтинг IMDB: 7.7

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4

Год выхода: 2022 (3 сезона)

Страна: Австралия

Жанры: Драма, Романтика

Длительность серии: 49 мин.

Количество серий: 16

Режиссёры: Грейси Отто, Ниа Шарма и другие

В ролях: Аеша Мадон, Джеймс Маджус, Хлоя Хейден, Ашер Ясбинчек и другие

В выпускном классе школы Хартли разгорается громкий скандал, который переворачивает привычную жизнь учеников с ног на голову. Таинственный комикс, в котором представлены пикантные секреты, запретные связи и скрытые похождения каждого из старшеклассников, начинает стремительно распространяться по школе, вызывая волну сплетен и конфликтов. Ситуация накаляется до предела, когда личность автора комикса наконец раскрывается: им оказывается тихая и неприметная девушка по имени Амери.

После разоблачения Амери оказывается в центре настоящего школьного буллинга. Теперь ей предстоит не только справиться с последствиями своего поступка, но и попытаться восстановить разрушенные отношения, разобраться в собственных мотивах и понять, кто на самом деле является настоящим другом в мире, где доверие так легко потерять, но невероятно сложно вернуть.

Интересные факты о сериале:

Лента напоминает микс сериалов «Половое воспитание» и «Эйфория». Уделяется много внимания проблеме наркотиков и алкоголя в старших классах.

Для съёмок сцен, в которых персонажи ходят на занятия, использовалась реальная школа — средняя школа Марубра в Сиднее.

Сериал получил ряд наград и номинаций, среди них — премия Австралийской академии кинематографа и телевидения (AACTA) 2022 года, три приза зрительских симпатий.

Эмили в Париже (Emily in Paris)

Фото © «Эмили в Париже» (сериал 2020– ...), режиссёры Эндрю Флеминг, Питер Лоэр и др., сценаристы Даррен Стар, Liz Eney и др. / Kinopoisk

Рейтинг IMDB: 6.8

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4

Год выхода: 2020 (5 сезонов)

Страна: США

Жанры: Комедия, Драма, Романтика

Длительность серии: 29 мин.

Количество серий: 40

Режиссёры: Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора и другие

В ролях: Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Больё, Эшли Пак, Лукас Браво и другие

Главная героиня сериала — амбициозная и обаятельная Эмили Купер, молодая американка, специализирующаяся на продвижении брендов в социальных сетях. Неожиданно получив шанс изменить свою жизнь, Эмили отправляется в Париж на целый год, заменяя свою начальницу, которая не может поехать туда сама. Однако мечты о лёгкой и романтичной жизни в городе любви быстро разбиваются о суровую реальность. На новом месте работы девушку поджидают многочисленные трудности: непростой языковой барьер, чувство одиночества в незнакомой среде и откровенный снобизм французских коллег по отношению к иностранке, не привыкшей к тонкостям местного этикета и образа жизни.

На протяжении сериала Эмили упорно старается адаптироваться к французскому стилю, стремится завоевать уважение нового коллектива, наладить дружеские связи и, конечно же, разобраться в тонкостях парижского менталитета. Одновременно Эмили пытается устроить и свою личную жизнь, сталкиваясь с романтическими приключениями, забавными и нелепыми ситуациями, которые помогают ей лучше понять себя и раскрыть собственный потенциал.

Интересные факты о сериале:

Все локации в сериале — реальные места, от Лувра до уютных кафе на Монмартре.

Костюмы для Эмили создавала Патрисия Филд, легендарный стилист, стоявшая за культовыми образами «Секса в большом городе».

Лили Коллинз, исполнительница главной роли Эмили, — дочь легендарного музыканта Фила Коллинза.

В сериале множество комических моментов базируется на плохом французском Эмили, а между тем в одном интервью Лили Коллинз сказала, что выросла, говоря в школе по-французски, а её младшие братья наполовину швейцарцы, поэтому с ними она говорила на французском с раннего возраста.

Я никогда не... (Never Have I Ever)

Фото © «Я никогда не...» (сериал 2020–2023), режиссёры Кабир Ахтар, Тристрам Шапиро и др., сценаристы Лэнг Фишер, Минди Кейлинг и др. / Kinopoisk

Рейтинг IMDB: 7.8

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5

Год выхода: 2020 (4 сезона)

Страна: США

Жанр: Драма, Комедия, Романтика

Длительность серии: 29 мин.

Количество серий: 40

Режиссёры: Кабир Ахтар, Тристрам Шапиро, Лэнг Фишер и другие

В ролях: Майтреи Рамакришнан, Пурна Джаганнатхан, Даррен Барнет, Джон Макинрой и другие

Яркий и искренний сериал о взрослении, рассказывающий историю 15-летней Деви Вишвакумар, американки индийского происхождения из Шерман-Окс в Калифорнии. Пережив ужасный первый год в старшей школе, Деви полна решимости полностью изменить свою жизнь и наконец-то обрести популярность среди сверстников. Однако на пути к желаемой цели девушке предстоит столкнуться с целой чередой препятствий: запутанными отношениями в семье, непониманием близких друзей и собственными непростыми чувствами, которые она никак не может контролировать.

Героиня балансирует между строгими семейными традициями и стремлением вписаться в американскую культуру, пытаясь разобраться в себе и найти своё место в этом мире. В сериале с юмором и теплотой раскрываются темы первой любви, дружбы, поиска идентичности и преодоления подростковых комплексов. Деви предстоит совершить немало ошибок и пройти через множество комичных и драматичных ситуаций, прежде чем она сможет понять, что значит быть собой.

Интересные факты о сериале:

Создательница сериала, Минди Калинг, как и главная героиня, — американка индийского происхождения. Источником вдохновения для сериала послужила автобиографическая книга Минди, в которой она вспоминает свои школьные годы.

История главной героини, Деви, рассказывается закадровым голосом легендарного теннисиста Джона Макинроя. В нужный момент Макинрой всегда приходит на помощь со своими едкими саркастическими замечаниями по поводу поведения Деви.

В сериале представлен мультинациональный состав персонажей. Например, парень, на которого западает героиня, — наполовину японец, а его младшая сестра родилась с синдромом Дауна.

Сериалы про настоящих героев, основанные на реальных событиях

Последний танец (The Last Dance)

Фото © «Последний танец» (мини-сериал 2020), режиссёр Джейсон Хехир / Kinopoisk

Рейтинг IMDB: 9.0

Рейтинг «Кинопоиска»: 9.0

Год выхода: 2020 (1 сезон)

Страна: США

Жанр: документальный, биография, спорт

Длительность серии: 50–52 минуты

Количество серий: 10

Режиссёр: Джейсон Хехир

В ролях: Майкл Джордан, Фил Джексон, Скотти Пиппен, Дэвид Элдридж

Документальный фильм «Последний танец» предлагает зрителям уникальную возможность окунуться в малоизвестные подробности истории баскетбола, рассказав о легендарном Майкле Джордане и эпохальной команде «Чикаго Буллз» 90-х годов. Фильм, разбитый на десять частей, демонстрирует архивные кадры, ранее остававшиеся в тени, и включает свыше ста эксклюзивных интервью с ключевыми фигурами НБА того времени.

Помимо редких видеозаписей самого Джордана, сериал вобрал в себя интервью с такими знаковыми игроками команды, как Скотти Пиппен, Дэннис Родман и Стив Керр, а также с легендарным тренером Филом Джексоном. Помимо этого зрители смогут услышать мнения и истории других известных баскетболистов, включая Чарльза Баркли, Патрика Юинга, Мэджика Джонсона и Коби Брайанта среди прочих.

Интересные факты о сериале:

Формально в центре повествования — сезон 1997–1998 годов, когда команда Chicago Bulls шла к своему шестому чемпионскому титулу в NBA. Но, по сути, сериал рассказывает о всей эпохе девяностых.

Майкл Джордан сам разрешил снимать «Последний танец», но при условии, что все видеомоменты будут использоваться только с его прямого разрешения.

В сериале широко поднимается тема игровой зависимости Джордана. Например, рассказывается, как Майкл подкупал грузчика на багажной ленте в аэропорту, чтобы выиграть в споре пару сотен долларов, хотя зарабатывал миллионы.

Сериал стал самым популярным документальным фильмом в истории телеканала ESPN.

Корона (The Crown)

Фото © «Корона» (сериал 2016–2023), режиссёры Бенджамин Карон, Филип Мартин и др., сценаристы Jonathan Wilson, Daniel Marc Janes и др. / Kinopoisk

Рейтинг IMDB: 8.6

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3

Год выхода: 2016 (6 сезонов)

Страна: Великобритания

Жанр: драма, история, биография

Длительность серии: 55 мин.

Количество серий: 60

Режиссёры: Бенджамин Карон, Филип Мартин, Кристиан Швохов и другие

В ролях: Клэр Фой, Оливия Колман, Имелда Стонтон, Мэтт Смит

Самый дорогостоящий проект Netflix, сериал «Корона», рассказывает о годах правления британской королевы Елизаветы II. Сериал отличается великолепной операторской работой и утончённой атмосферой, выдержанной в богатых, но элегантно сдержанных тонах. В центре сюжета — юная принцесса Елизавета, недавно ставшая супругой Филиппа, герцога Эдинбургского. Поначалу её жизнь течёт в спокойном ритме привилегированного существования, однако вскоре ей предстоит принять на себя тяжёлую ответственность королевского титула и столкнуться с вызовами, которые накладывает статус монарха.

Интересные факты о сериале:

Производство только первого сезона обошлось Netflix в 130 миллионов долларов, что делает «Корону» одним из самых дорогих сериалов за всю историю кино.

Ни одной сцены не было снято в реальном Букингемском дворце. Все «домашние» съёмки проходили в павильонах, специально созданных для сериала.

Количество статистов в «Короне» больше, чем население маленького городка. За шесть сезонов в сериале снялось 45 816 исполнителей эпизодических ролей.

Для сериала практически точно воссоздали свадебное платье леди Дианы.

Анимационные сериалы, которые не дадут скучать вам и вашим детям

Аркейн (Arcane: League of Legends)

Фото © «Аркейн» (сериал 2021–2024), режиссёры Паскаль Шаррю, Арно Делорд и др., сценаристы Молли Бикли Ст. Джон, David Dunne и др. / Kinopoisk

Рейтинг IMDB: 9.0

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.7

Год выхода: 2021 (2 сезона)

Страна: США, Франция

Жанр: мультфильм, фантастика, фэнтези, боевик, драма

Длительность серии: 41 мин.

Количество серий: 18

Режиссёры: Паскаль Шаррю, Арно Делорд и другие

В ролях: Хейли Стайнфелд, Кевин Алехандро, Джейсон Спайсэк, Токс Олагундойе и другие

В центре повествования этого анимационного сериала лежит драматическое противостояние двух городов: Пилтовера, олицетворяющего процветание и утопический прогресс, и Зауна — его мрачного соседа из подземных глубин. Хотя оба города являются неотъемлемой частью фэнтезийного мира Рунтерры, в остальном они представляют собой полные противоположности по уровню жизни и общественному устройству.

Напряжение между этими цивилизациями, тлевшее годами, достигает точки кипения с изобретением Хекстека — революционной технологии, позволяющей любому человеку контролировать и использовать магическую энергию. Это открытие коренным образом меняет баланс сил. Глубоко укоренившееся соперничество между Пилтовером и Зауном становится катализатором для ожесточенной вражды среди их жителей. Эта ненависть и недоверие нередко приводят к трагическим раздорам даже между самыми близкими людьми, разрывая семейные узы и дружеские связи.

Интересные факты о сериале:

Создание сериала заняло шесть лет, что необычно долго для анимационной программы.

«Аркейн» использует технику анимации, сочетающую 2D и 3D элементы. Это создаёт неповторимый визуальный стиль, напоминающий ожившую картину.

«Аркейн» стал первым стриминговым сериалом, получившим премию «Эмми» за лучшую анимационную программу, что необычно для сериала, основанного на видеоигре.

Конь БоДжек (BoJack Horseman)

Фото © «Конь БоДжек» (сериал 2014–2020), режиссёры Эми Уинфри, JC Gonzalez и др., сценаристы Рафаэль Боб-Ваксберг, Элисон Тафель и др. / Kinopoisk

Рейтинг IMDB: 8.8

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4

Год выхода: 2014 (6 сезонов)

Страна: США

Жанр: мультфильм, драма, комедия

Длительность серии: 26 мин.

Количество серий: 76

Режиссёры: Эми Уинфри, Аарон Лонг и другие

В ролях: Уилл Арнетт, Эми Седарис, Элисон Бри, Аарон Пол и другие

В альтернативном Лос-Анджелесе бок о бок с людьми живут антропоморфные животные, ведущие обычную человеческую жизнь. Среди таких необычных обитателей мегаполиса — бывшая голливудская звезда, конь по имени БоДжек, чьё лучшее время давно прошло. В далёких девяностых он был на вершине славы, но теперь от былой популярности остались лишь воспоминания, одиночество и глубокая депрессия.

Пытаясь вернуться в центр внимания и вновь обрести любовь публики, БоДжек решает написать откровенную автобиографию о своей бурной жизни и карьере. Однако, столкнувшись с собственной ленью и нерешительностью, он быстро осознаёт, что не способен завершить книгу самостоятельно. Тогда он нанимает талантливую молодую писательницу Дайен Нуин, которая должна помочь ему разобраться в прошлом, собрать воедино фрагменты его жизни и создать убедительный образ бывшей звезды. В процессе совместной работы Дайен и БоДжек проводят много времени вместе, раскрывая самые тёмные уголки его души и воспоминаний.

Интересные факты о сериале:

В каждом эпизоде появляется фоновый персонаж, одетый в красное и плоскую кепку. Это камео создателя сериала Рафаэля Боба-Ваксберга.

История карьеры Мистера Подхвоста в качестве ведущего игрового шоу основана на карьере актёра, который его озвучил, Пола Томпкинса.

Уилл Арнетт, озвучивший БоДжека, признавался, что это была одна из самых сложных психологически ролей в его карьере из-за депрессивности персонажа.

Любовь, смерть и роботы (Love, Death & Robots)

Фото © «Любовь. Смерть. Роботы» (сериал 2019– ...), режиссёры Габриэле Пенначиоле, Дженнифер Ю Нельсон и др., сценаристы Филип Джелэтт, Альберто Мьельго и др. / Kinopoisk

Рейтинг IMDB: 8.4

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2

Год выхода: 2019 (3 сезона)

Страна: США

Жанры: мультфильм, фантастика, комедия, боевик, ужасы, триллер, фэнтези, криминал

Длительность серии: 13 мин.

Количество серий: 35

Режиссёры: Габриэле Пенначиоле, Дженнифер Ю Нельсон и другие

В ролях: Фред Таташиор, Скотт Уайт, Нолан Норт, Ношир Далаль и другие

Сериал — уникальная антология, которая станет настоящим подарком для всех почитателей жанра научной фантастики. Каждый эпизод создан разными авторами и режиссёрами и представляет собой полностью самостоятельную историю, объединённую только общей тематикой технологического прогресса и будущего человечества.

Главная особенность этого сериала — невероятное многообразие сюжетов и настроений. Здесь можно найти эпизоды с мистическими и сверхъестественными элементами, захватывающие романтические истории, а также серии, которые заставят зрителя смеяться до слёз. Благодаря такой разноплановости историй каждый зритель найдёт эпизод себе по душе.

Помимо разнообразия жанров сериал также отличается стильным визуальным исполнением и оригинальным подходом к анимации: от ультрареалистичной графики до абстрактных и экспериментальных визуальных решений. Это делает просмотр сериала не только сюжетным, но и эстетическим удовольствием.

Интересные факты о сериале:

Большинство серий созданы по мотивам литературных произведений. В основу были положены рассказы писателей-фантастов: Кена Лю, Аластера Рейнольдса, Джо Лансдейла, Джона Скальци.

Каждую серию рисовали разные анимационные студии и авторы из США, Франции, Испании, Южной Кореи и других стран.

В начале каждого эпизода логотип сериала, состоящий из трёх знаков, меняется на пиктограммы, намекающие на сюжет эпизода.

Авторы Андрей Соколов