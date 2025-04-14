Тест: Эти дети стали кумирами СССР — отгадаете, из каких они фильмов, на 7/7?

Детские роли в советском кино — особенные. Режиссёры не просто искали «милых малышей», а находили по-настоящему талантливых ребят, способных прожить историю наравне со взрослыми актёрами. Многие из них навсегда остались в памяти зрителей — их лица, интонации и фразы стали частью культуры. Юные звёзды задавали моду, учили добру и становились кумирами для миллионов таких же школьников. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните кадры, где маленькие актёры затмевали даже опытных профессионалов.