Тест: Эти дети стали кумирами СССР — отгадаете, из каких они фильмов, на 7/7?
Они плакали, смеялись и шалили настолько естественно, что казалось — это не кино, а сама жизнь. Кто не мечтал быть похожим на Сыроежкина или хотя бы денёк побыть в теле Пеппи?
Обложка © Коллаж © Life.ru, Фото © Фильм «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценарист Инна Веткина / Kinopoisk, © Фильм «Приключения Электроника», режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk © Freepik
Детские роли в советском кино — особенные. Режиссёры не просто искали «милых малышей», а находили по-настоящему талантливых ребят, способных прожить историю наравне со взрослыми актёрами. Многие из них навсегда остались в памяти зрителей — их лица, интонации и фразы стали частью культуры. Юные звёзды задавали моду, учили добру и становились кумирами для миллионов таких же школьников. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните кадры, где маленькие актёры затмевали даже опытных профессионалов.
Советские режиссёры при создании очередных шедевров нередко обращались к классическим произведениям и народным легендам. Сможете вспомнить культовые сказки и мультики СССР по кадру с царями? А с этим испытанием справятся лишь поклонники Гайдая — нужно вспомнить, какого цвета были эти 7 вещей в «Кавказской пленнице».