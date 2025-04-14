Погода на майские праздники 2025 в Москве и Санкт-Петербурге Какая будет погода в мае: точный прогноз погоды на май 2025 в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и других регионах России, будет ли хорошая, тёплая погода на майские праздники, или обещают дожди и холод, читайте подробнее в материале Life.ru. 13 апреля, 21:35 Температура в мае в целом ожидается выше климатической нормы. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Точный прогноз погоды на май в Москве и области

Зима в этом году задержалась у москвичей дольше обычного. Однако синоптики успокаивают: потепление наступит уже к 14 апреля. А вот май вновь может принести сюрпризы. Как сообщает главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, май 2025 года в Москве и Московской области будет на несколько градусов теплее средней статистической нормы.

— Средняя месячная температура воздуха в мае повышается до 13,6 градуса, выпадает 62 мм осадков. Наиболее вероятно, что температура воздуха в мае в среднем превысит норму лишь на 1–1,5 градуса, и большинство моделей указывает на количество осадков, близкое к норме, — пояснила специалист.

Однако ещё возможны ночные заморозки и даже небольшой снег.

Какая будет погода в Москве и Московской области в последнем весеннем месяце? Синоптики дают следующий прогноз:

Первые дни мая в российской столице будут довольно тёплыми. Днём температура поднимется до 17–20 градусов, ночью опустится до +7 градусов. Осадков не ожидается.

В начале новой недели наступит резкое похолодание. К 7 мая температура опустится до +4 градусов днём, ночью заморозки до -2 градусов. Высока вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега.

В начале мая москвичей ждёт тёплая погода. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

К концу первой декады мая потеплеет до +14–16 градусов днём и +6–8 градусов ночью. Небо прояснится, осадки прекратятся. Ветер южный, 2–3 м/с, влажность — 60–65%.

Точный прогноз погоды на май в Санкт-Петербурге

Начало мая в Санкт-Петербурге ожидается тёплым и без осадков. Днём температура достигнет +17–18 градусов, ночью опустится до +7 градусов. Ветер восточный, 3–4 м/с, давление в пределах 761–762 мм рт. ст.

Начало новой недели, 5-е и 6 мая, принесёт похолодание. Днём — от +4 до +10 градусов, ночью — до +1–2 градусов. Ожидается облачность с прояснениями, ветер северный, 5–6 м/с. Возможны заморозки в пригородах, осадки в виде мокрого снега с дождём. Потеплеет только к концу недели до +8 градусов днём и +1 ночью. Влажность составит 55–60%.

К концу первой декады мая в Северной столице установится солнечная погода. Днём столбики термометров достигнут +15–16 градусов, ночью — +10–12 градусов. Ветер юго-западный, 3–4 м/с, осадки маловероятны.

Прогноз погоды на праздничные выходные в мае 2025

В Москве и Московской области в выходные с 1-го по 4 мая погода будет хорошей. Воздух в дневное время прогреется до +17 градусов. 1 мая возможен небольшой дождь, 2-го и 3 мая ясно, возможна небольшая облачность. К 4 мая похолодает до +11 градусов днём и +4 ночью.

В праздничные дни с 8-го по 11 мая погода москвичей и жителей области радовать не будет. Дневная температура не превысит +9 градусов, ночью заморозки — до -1 градуса. Высока вероятность осадков в виде дождя и даже мокрого снега. Небо прояснится, осадки прекратятся к концу первой декады.

На вторые майские выходные возможен мокрый снег. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области погода на майские выходные будет схожая. Выходные с 1-го по 4 мая порадуют дневным теплом +17–18 градусов, погода ясная, возможна небольшая облачность и кратковременный дождь. 4 мая похолодает до +12 градусов днём и +5 ночью.

С 8-го по 11 мая, как и в Москве, погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области нельзя будет назвать весенней. Днём ожидается от +3 до +5 градусов, ночью около ноля, возможны заморозки. Облачно, небольшой дождь.

Погода в других регионах России на май 2025 года

Погода в мае 2025 года в отдельных регионах России будет теплее, чем в мае 2024 года, в частности, это вероятно на востоке центра страны, в Поволжье и на большей части Урала. Как сообщается в материалах Гидрометцентра, средняя температура выше нормы для этого месяца ожидается на северо-востоке Якутии и на севере Чукотки.

Авторы Андрей Соколов