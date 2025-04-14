Великий понедельник: Что нельзя делать, чтобы не согрешить в первый день Страстной недели 2025

Великий понедельник называют также Страстным. С 14 апреля началась самая жёсткая неделя Великого поста, то есть Страстная седмица, в её честь праздник так и назвали. Это важный для православных христиан день, но корни у него ветхозаветные. Во время этого праздника принято вспоминать историю из Евангелия, которая произошла за сотни лет до Христа. В материале расскажем, в чём суть Страстного понедельника и как его отмечать.

В чём суть праздника Великий понедельник

Когда Великий понедельник? Страстная неделя начинается 14 апреля. Фото © Wikipedia / Edal Anton Lefterov

На Великий понедельник православные христиане вспоминают историю патриарха Иосифа, сына ветхозаветного праотца Иакова от Рахили. По православному канону Иосиф стал предтечей Христа, недаром получилось так, что земного отца Спасителя назвали в точности так же. Дело в том, что библейского патриарха продали в рабство в Египет собственные братья. Его страдания были увековечены в Ветхом Завете, а сам он был прославлен как праведник и мученик. Кроме того, Великий понедельник напрямую связан с Иисусом Христом: это день, когда Спаситель проклял смоковницу, которая не приносит плодов. Возможно, вам интересно, что такое смоковница? Её называют ещё фиговым деревом, а её плоды — это инжир, невероятно вкусный и приятный по текстуре фрукт. Мы понимаем, почему Иисусу захотелось проклясть бесплодное дерево. Вместе с тем Христос часто разговаривал метафорами, и в данном случае бесплодная смоква символизирует душу, что не стремится к очищению.

На самом деле Иисус сделал так, что от смоковницы, на которой он не нашёл ничего, кроме листьев, больше никогда не появлялись плоды. Правильно, нечего расстраивать Сына Божьего. В тот же день, то есть в Великий Страстной понедельник, Христос пошёл в Иерусалимский храм и там рассказывал притчи о двух сыновьях и злых виноградарях. Притча о двух сыновьях — как раз та история, где Иисус ошарашил свою аудиторию, объявив им, что «мытари и блудницы» войдут в Царство Божие первыми. С блудницами всё понятно, но кто такие мытари? Это сборщики налогов, их иерусалимцы ненавидели так же, как блудниц, но не могли прожить без них и дня. А притча о злых виноградарях могла бы называться притчей о глупых и агрессивных виноградарях: по её сюжету виноградари убили наследника в надежде получить наследство. Конечно, не получили.

История и традиции Страстного понедельника

Страстной понедельник был установлен ещё тогда, когда православная и католическая Церковь были едины. Фото © Wikipedia / Иконописная мастерская Елеон

Великий понедельник — часть Страстной недели. Это последний этап Великого поста, дальше уже празднуется Пасха. Все дни этой недели называются Великими, и понедельник не исключение. Страстная седмица была установлена христианской Церковью ещё до церковного раскола, и самые старые и близкие к оригиналу традиции праздника хранит именно православная Церковь. По русским традициям на этой неделе должна проходить подготовка к празднику Пасхи: уборка, куличи, крашеные яйца... А у испаноговорящего мира есть своя Страстная — она называется Семана Санта. Если перевести на русский, будет Святая неделя.

На Страстной понедельник происходит особый порядок богослужения в храмах. Утреня по Типикону начинается с чтения всей Псалтыри. Потом все хором трижды читают тропарь первых трёх дней Страстной. Вот его перевод: «Вот, Жених (то есть Христос) приходит в полночь. Блажен тот раб, которого Он найдёт бодрствующим, и недостоин тот, которого Он найдёт спящим. Будь внимательна, душа моя, чтобы не быть отягощённой сном, быть преданной смерти и остаться за затворёнными дверями Царства. Но восстань, взывая: Свят, свят, свят еси Боже, молитвами Богородицы помилуй нас». После тропаря следует светилен: «Вижу Твой украшенный (брачный) Чертог, Спаситель, но не имею (достойной) одежды, чтобы войти в Него. Просвети одежды души моей, Дарующий свет, и спаси меня». Кроме того, каждый час проводится чтение Евангелия, а затем литургия преосвящённых даров. В богослужении на Великий понедельник часто вспоминают Иосифа, незаконно проданного своими братьями в рабство.

Народные приметы на Великий понедельник

На Страстной понедельник существует множество примет. Верить им или не верить — ваш выбор. Фото © Wikipedia

Великий понедельник знаменит своими приметами, которые разработали наши предки. Приметы редко ошибались тогда, во времена размеренной и спокойной крестьянской жизни. Во-первых, смотрели на погоду: если светило солнце и было тепло, то можно было радоваться, впереди ждал могучий урожай.

Деревенские девушки на Великий понедельник устраивали гадания. Они выглядывали в окно и смотрели, кто проходит мимо. Если мужчина — год будет благополучным, если женщина, особенно молодая, — это к крепкому здоровью. Старушка сулила неудачи, а если под окном проходила весёлая компания из нескольких человек, то можно было ждать отпущения грехов и прощения обид. Птица — к хорошим новостям, собака — к печали, кошка — к богатству.

Было ещё несколько примет. На Великий понедельник необходимо было тщательно мыть скот: это защищало от болезней и проклятий. Если посадить в этот день растения — они дадут шикарный урожай. Если в Страстной понедельник рано распустились цветы, то лето будет аномально жарким. А если девушка после захода солнца посмотрит в зеркало, то может увидеть там будущего супруга.

Как провести Великий понедельник 14 апреля

Проведите Великий понедельник в чистоте и благочестии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Великий понедельник — это энергетически мощный православный праздник. Церковь испокон веков рекомендовала нашим предкам, как проводить такие памятные дни. Конечно же, лучше всего провести его в храме или дома в молитве. Устроить тихий семейный ужин — тоже хорошо, но не забудьте поблагодарить Бога перед едой. А о том, что можно и нельзя делать в Великий понедельник, расскажем далее.

Что можно делать в Страстной понедельник

В Страстной понедельник разрешено множество вещей. Сейчас перечислим самые важные. Можно сходить на службу в храм.

Можно убираться в доме и работать в саду, готовиться к Пасхе.

Можно читать Библию.

Можно разбирать шкафы, избавляться от мусора и чинить что-то сломанное.

Что нельзя делать в Страстной понедельник

Вместе с тем Страстная неделя — это ещё и рекордсмен по запретам на Великий пост. Великий понедельник не является исключением. Путём жёсткой аскезы и ограничений верующие начинали отдавать должное Иисусу Христу, который претерпел муки за наши грехи. Сейчас расскажем, что нельзя делать в Страстной понедельник. Нельзя вспоминать, кто, как и чем вас обидел.

Нельзя ссориться, драться и ругаться.

Веселиться тоже нельзя — действует запрет Великого поста. Нельзя ходить в кино, посещать парки развлечений, клубы, бары, концерты... Это время затворничества и аскезы.

Нельзя стричь волосы и ногти — иначе сострижёте своё счастье.

Нельзя есть мясо и рыбу, а также яйца и прочие животные продукты, то есть сыр, творог, нельзя пить молоко и кефир. Всё, где есть продукты животного происхождения в составе, под запретом.

В некоторых общинах, особенно если ваша цель — максимальное благочестие, нельзя есть пищу, которая подверглась тепловой обработке. Ваше меню на Великий понедельник состоит из овощей, фруктов, может быть, ещё сейтана и тофу.