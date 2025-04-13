7 цитат Михаила Калашникова, которые актуальны даже в 2025 году на гражданке

Михаил Калашников — не только герой, он ещё и лауреат одновременно Ленинской и Сталинской премий. Больше всего счастья он испытывал, когда получил свою самую первую, Сталинскую, за АК-47. Он сам говорил, что такая радость уже ни с чем не сравнится. А ещё он радовался каждый раз, когда ему говорили, что его оружие спасло кому-то жизнь. Правила жизни Калашникова — в этих семи цитатах.

1. «Не всем судьба сеять хлеб или стоять у станка»

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» — это поэма Михаила Лермонтова. Фото © ТАСС / Александр Чумичев, Александр Сенцов

«Не всем судьба сеять хлеб или стоять у станка, ведь сегодня с противником, как когда-то мой легендарный однофамилец, не разделаешься одним кулаком…»

Действительно, не судьба. Михаил Тимофеевич попал на фронт не внезапно: в 1938 году его призвали в армию, и сразу около западной границы СССР. Ещё до этого он знал про оружие всё, что нужно было знать в тридцатые. Он получил эти знания, когда разобрал браунинг. Так что Калашников прав: одним кулаком с противником XX–XXI веков не разделаешься, хотя бывают разные ситуации. Например, его легендарный однофамилец, купец Степан Парамонович Калашников из поэмы Лермонтова тоже жил в то время, когда проблемы решались не только кулачным ударом. Проблемой купца Степана Калашникова был молодой опричник, который обесчестил его жену.

2. «Оружие — не трактор и не комбайн. Но без него и не защитишь родную землю»

Можно ли вспахать землю автоматом Калашникова — на самом деле вопрос открытый. Он всё равно будет работать после этого. Фото © ТАСС / Замир Усманов

«Конечно, оружие — не трактор и не комбайн, не сеялка и не плуг. Им землю не вспашешь, хлеб не вырастишь. Но без него и не защитишь родную землю...»

Михаил Калашников попал на Великую Отечественную войну в такие условия, когда у солдат была одна винтовка на двоих. Скорее всего, это была «Мосинка». Когда он попал в больницу с ранением, его замучили ночные кошмары, один из симптомов посттравматического стрессового расстройства. Ещё на поле боя Михаил Тимофеевич заприметил, что немцы пользуются автоматическим оружием. Разработка первого автоматического оружия в СССР спасла Калашникова от кошмаров и от повседневной боли. Поэтому он на своём примере знал, как трудно защищать родную землю.

3. «Всё нужное — просто, всё сложное — не нужно»

Автомат Калашникова действительно сделан с удивительной простотой. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Михаил Тимофеевич вспоминал, что в школе все думали, будто он станет поэтом. Калашников сам выбрал другой путь потому, что считал себя плохим поэтом. Но данная интерпретация принципа «Бритва Оккама» мягко намекает нам, что из оружейного конструктора получился бы великий поэт. Правда, тогда некому было бы изобрести АК-47. И менее известный, но всё равно душеспасительный пистолет-пулемёт Калашникова 1942 года. Умение отсекать всё лишнее делает вас лучше как человека и как мыслителя, а также помогает в любой профессии.

4. «Оружию, как и нашим женщинам, нужна красота»

Пистолет-пулемёт Калашникова был красивым, а также функциональным. Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

«Я вам скажу, что оружию, как и нашим женщинам, нужна красота. Нужно, чтобы оно само просилось в руки. Вы посмотрите — мой первый пистолет-пулемёт, он есть на плакатах, — он у меня самый красивый».

Это не тот пистолет-пулемёт 1942 года, который мы упомянули буквально только что. В 1942 году Михаил Тимофеевич делал опытные образцы. Они стали вторым оружием Калашникова. Но в 1948 году Калашников сделал производственный образец, и это действительно очень красивое оружие. Для многих прикосновение к нему останется лишь мечтой. Он чем-то похож на первый АК, однако в миниатюре. Красота оружия была важна во все времена, так люди показывали статусность и придавали своим спецсредствам для самозащиты индивидуальность.

5. «У меня очень трудная дорога, но на ней всегда встречались добрые люди. Как будто ангелы с неба»

Каким бы был наш мир без добрых людей? Не таким, как сейчас, это точно! Фото © ТАСС / Zuma / Persona Stars

Это правда. Михаилу Тимофеевичу Калашникову встречались очень добрые люди. Тимофей Калашников был раскулачен, но его сын Михаил с его разрешения вернулся на родину, на Алтай. Потом он вернулся к родителям и получил паспорт СССР — непозволительная по тем временам для крестьянина роскошь. В конце тридцатых в армии Калашникову позволили работать конструктором: он разработал прибор учёта снарядов танка. Когда началась Великая Отечественная, он был уже старшим сержантом. Поддержка окружающих помогла Калашникову стать самым известным конструктором в мире.

6. «Я оружие изобрёл не для убийства людей, а для защиты своего Отечества»

Русское оружие изобретают для того, чтобы защищать Отечество. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Кому, как не Калашникову, знать об этом! Он сам едва не погиб в танке под Брянском. Слава богу, отделался контузией. Это было в октябре 1941 года. Тогда вопрос о защите Отечества стоял особенно остро. Нацисты быстро продвигались вглубь территории СССР, их необходимо было остановить как можно скорее. Однако обезвредить противника — это функция оружия. Если бы настоящая война была похожа на компьютерные игры, было бы легче с моральной точки зрения, но мы живём в реальном мире.

7. «Думаю, мечта всех людей, в том числе и моя, — мир и согласие на земле»

Мир и согласие на земле — это действительно весьма неплохо. Фото © ТАСС / Фёдор Савинцев

Когда изобретатель самого популярного автомата в мире говорит о мире и согласии, к нему стоит прислушаться. Как и к любому профессионалу военной сферы. Приятно знать, что мир и согласие на земле были мечтой Михаила Тимофеевича Калашникова. Пока непонятно, насколько эта мечта достижима, но факт остаётся фактом: опасное оружие часто становится сдерживающим фактором, который препятствует возникновению конфликта. По крайней мере, открытого.