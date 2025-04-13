Вы даже не знали, что это подклад. Как определить, что у вашей семьи есть недоброжелатели

Подклад — это предмет, который ваш недоброжелатель заряжает негативной энергией и помещает к вам в дом. Подкладом может быть всё что угодно: фарфоровый сервиз, забавный сувенир, даже масло и гвозди. Но есть и хорошие новости: от негатива можно избавиться, если вовремя узнать, на что обращать внимание в доме. Расскажем в этом материале всё, что на данный момент известно о подкладах.

Что такое подклад

Подклады созданы, чтобы воровать у вас позитивную энергию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Timur Tukusbayev

Искусство подклада практиковалось нашими предками на протяжении веков. При этом такой чёрной магией баловались не только ведьмы, но и обычные люди. Подклад — это заговорённый предмет. Его цель — лишить вас счастья, успеха и жизненных благ. Их часто размещают ради корыстных целей, например из зависти, но могут «подкладывать» предметы также из мстительности. Поэтому надо быть особенно осторожными в повседневном общении, не грубить людям, не вести себя токсично и не кричать матом на своё окружение. Хуже всего, когда подклады начинают размещать в рамках «кровной мести». Тогда у них особенно сильное энергетическое поле.

Механизм действия подкладов

Механизм действия подклада похож на механизм действия чёрной дыры: он всасывает в себя всё хорошее. Фото © Freepik

Смысл подкладов в том, чтобы отобрать у вас радость, счастье, успех, иногда даже деньги. Но ваши блага не уходят в никуда: их получает автор проделки. Предмет магически заряжен, он создаёт брешь в энергетическом поле вашего жилища, работая по принципу чёрной дыры. То есть отверстие в магической защите вашего дома засасывает в себя всё хорошее, что там есть. Например, если вы долго работали над постройкой стабильных и надёжных отношений, из-за подклада ваш «рай в шалаше» может пошатнуться. При этом у завистника, что подложил вам эту гадость, всё, наоборот, наладится.

Как делают подклады

Ведьмы и колдуны веками практиковали искусство подклада. Фото © Freepik

Ведьмы и колдуны веками разрабатывали и совершенствовали техники подкладов. Наиболее эффективными могут быть совсем уж странные предметы: перья, зёрна в необычных местах, части скелета различных животных. Это традиционные материалы для данной практики. По этическим соображениям мы не можем описать тут технику создания подклада, но стоит предупредить: данные предметы не будут работать без определённого заговора. При этом современные эзотерики научились маскировать подклад в обычных предметах.

Как понять, что предмет является подкладом

Понять, что предмет — это подклад, можно по ряду признаков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / bzzup

Тут придётся во многом рассчитывать на своё чутьё и анализ отношений с человеком, которого вы подозреваете в подкладе. А ещё есть традиционные события, во время которых у вас в доме может появиться энергетическая чёрная дыра. Например, очень часто колдуны делают подклады на свадьбах. Все дарят подарки молодожёнам, и подкладу легко затеряться среди нормальных даров. Кроме того, любые праздники, которые массово встречают всей общиной, уязвимы к таким магическим практикам. Тот же самый фарфоровый сервиз, подаренный завистницей, может быть заряжен тёмной магией.

Для того чтобы определить, подклад ли это, вы можете проанализировать ваши отношения с дарящим. О наличии подклада в доме обычно свидетельствует череда неудач — если сразу после свадьбы вы стали ссориться, возможно, дело в нём. Для обнаружения энергетической пакости можно попробовать зажечь церковную свечку и приближать её к подозрительным подаркам по очереди. Свечка чадит — значит, вы нашли его. Кроме того, бывают и анонимные подклады. Если вы поедете на дачу и обнаружите на пороге странные предметы: ржавые гвозди, перья, осколки чего угодно, какую-то маслянистую жижу на дверной ручке, можем вас «поздравить».

Как утилизировать подклад

Чтобы лишить подклад его силы, его надо правильно утилизировать. Иначе он всё равно останется привязанным к вам. Фото © Freepik

Есть несколько способов избавиться от подклада и злой энергии, которую он распространяет в вашем доме, поглощая добрую. Если вам дарит подарок человек, которого вы подозреваете в колдовстве, нужно смотреть ему туда, где расположен третий глаз. Потом выкиньте этот предмет на перекрёстке трёх дорог, произнося заговор: «Откуда пришло — туда и воротись». Кроме того, анонимные подклады тоже можно утилизировать точно так же. Если форма и текстура предмета позволяют, можете просто смыть его в унитаз с тем же заговором.