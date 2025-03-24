Чипсы со вкусом мяса и миндальное молоко: Священник объяснил постящимся, что не так с продуктами-«обманками»

Продукты-«обманки» вроде чипсов со вкусом мяса, соевого или миндального молока всё равно не рекомендуется употреблять во время Великого поста, хотя прямым нарушением канона это не является. Тонкости постного меню читателям Life.ru разъяснил руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

В пост, особенно в Великий, православные христиане отказываются от мяса, молочных продуктов и рыбы, за исключением одного дня — праздника Благовещения. Современная кулинария предлагает множество заменителей, таких как растительное молоко и морепродукты, но важно задуматься, действительно ли это пост, если по вкусу не отказываешь себе ни в чём. Собеседник Life.ru напоминает, что изначально цель поста — экономия на скоромных продуктах и помощь нуждающимся, однако многие тратят больше на заменители, чем на обычную пищу. Какой тогда в этом смысл?

Некоторые христиане боятся, что в выпечке могут быть молочные продукты, и считают это грехом. Здесь важно соблюдать здравомыслие: если в пирожке нет молока, можно его есть. Также стоит обратить внимание на чипсы и сухарики со вкусом мяса — это может привести к чревоугодию, которое является зависимостью, как и другие вредные привычки. Священник Владислав Береговой

Ещё один важный аспект поста — это попытаться перебороть тягу к перееданию как форму зависимости, которая вредит не только здоровью, но и обществу. Ограничение не только количества, но и качества пищи в пост может стать настоящим испытанием. Идеальный пост подразумевает воздержание от еды до поздней ночи, а вечерний приём пищи — это лишь хлеб с водой и оливками, отметил батюшка.

«Обманные» продукты, такие как заменители молока, альтернативная молочка, чипсы со вкусом мяса или что угодно со вкусом мяса, могут затруднить духовный пост. Каждый должен сам решать, что для него является искушением. Хотя соевое молоко не является грехом, тем, кто стремится к духовному совершенствованию, лучше воздержаться от таких заменителей», — добавил наш собеседник.