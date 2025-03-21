Мясо, алкоголь и сладкое: Россияне раскрыли, от чего им сложнее всего отказаться в период Великого поста

Сервис «Пакет» от Х5 по заказу Life.ru провёл опрос и выяснил, сколько жителей России придерживаются Великого поста, от чего им сложнее всего воздерживаться и как меняется их продуктовая корзина в этот период.

По данным исследования, пост соблюдают 29% россиян. При этом ровно две трети из них отмечают, что периодически его нарушают, но не более раза в неделю. Ещё 17% никогда не отходят от рекомендаций по соблюдению поста, а 17%, наоборот, делают это несколько раз в неделю.

Самым сложным в период поста для россиян оказалось воздерживаться от привычной еды — так считают 83% респондентов. 14% тяжело переживают отказ от вредных привычек, а 3% — от развлекательных мероприятий.

Россияне перечислили продукты, которые им оказалось сложно исключить из рациона. В топ-3 вошли мясо (59%), молочные продукты (38%) и сладкое (31%). 14% с трудом отказываются от яиц, а каждый десятый — от алкоголя. При этом респонденты отмечают, что в их продуктовых корзинах появилось больше овощей и фруктов (45%), круп и бобовых (17%), альтернативных изделий из сои (14%), а также мучного (7%). У 17% россиян в списке покупок не появилось ничего нового, только исчезли запрещённые продукты.

Половина опрошенных (52%) замечает незначительные изменения в стоимости питания в период поста, а треть (34%) считает разницу значительной. 14% россиян отметили, что стоимость рациона не поменялась. Более четверти постящихся респондентов (28%) тратят на еду от 500 до 1000 рублей в день, почти четверть (24%) ограничивается расходами на питание в пределах 500 рублей. 17% оценивают ежедневные расходы на рацион в сумму от 1000 до 2000 рублей, ещё 17% — от 2000 до 3000 рублей, а 14% — более 3000 рублей.

Три четверти постящихся стараются сэкономить на питании. Из них 35% пользуются программами лояльности и кешбэк-сервисами, а 41% покупает товары по скидкам и акциям.