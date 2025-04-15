Что нельзя делать на середину Страстной недели 2025: 10 запретов на Великую среду 16 апреля
Вот уже скоро наступит Страстная среда. Мы всё ближе к Пасхе. Вся неделя до праздника называется Страстной, каждый её день — Великим. Православные отмечают на Пасху очень важные события в жизни Христа: его Распятие и Воскрешение в Иерусалиме. Подробности на Life.ru.
Почему среда в Страстную неделю называется «днём предательства Иуды». Обложка © «Шедеврум»
Великая среда — это не только день, который делит Страстную неделю на две половины. Это ещё и невероятно важный, судьбоносный этап в земной жизни Иисуса Христа. Именно в этот день произошли два события, которые определили всё, что случилось с мессией в дальнейшем. Великую среду празднуют и католики: для них это Святая среда. Как в идеале этот день должен пройти для православных, рассказываем в материале.
Когда будет Страстная среда 2025
Страстная среда будет в 2025 году. её также называют Великой. Фото © Wikipedia / Meister der Schule von Nowgorod
Великая среда 2025 отмечается 16 апреля. Каждый год мы получаем новые даты Великого поста и Пасхи. А дата Страстной среды прямым образом зависит от праздника в честь Распятия и Воскрешения Иисуса Христа. Так, в прошлом году Пасху отмечали 5 мая, соответственно, Великая среда выпала тогда на Первомай. А в 2026 году Пасха будет 12 апреля, соответственно, среда Страстной недели будет 8 мая.
В чём суть Великой среды
Страстная среда заставляет нас задуматься о грехе, покаянии и Страшном суде. Фото © «Шедеврум»
Суть всей Страстной недели заключается в следующем: Иисус Христос стал могучей духовной силой в своей стране, пришёл в Иерусалим проповедовать, местным первосвященникам и фарисеям это не понравилось, так что древнееврейские консервативные силы его подставили, а древнеримская правоохранительная система своеобразным образом поставила точку в этой истории. Но хитрый план первосвященников был обречён на провал, потому что Иисус был Сыном Божьим. Он воскрес через три дня и триумфально явился своим смертоубивцам.
Страстная среда или Великая среда, в этот день акцентируется внимание на предательстве Спасителя Иудой. В этот день Иуда принял решение предать Иисуса Христа за тридцать сребреников. Это событие отразилось в Церковной жизни не только на чинопоследование Богослужений Великой среды, но и на весь год. Так принятый православной Церковью пост тоже напоминает о предательстве Иуды и о страданиях Христа.
По горькой иронии, Христа римским легионерам выдал один из Его апостолов, Иуда Искариот. Он поцеловал мессию в щёку, и так все поняли, кто из толпы бедно одетых странников — Сын Божий. Взамен Иуда получил тридцать сребреников. Именно в Великую среду бывший лучший друг Христа решил продать пророка за чеканную монету. Но это ещё не все средовые приключения Христа и его апостолов. Иерей Илия Савостьянов рассказывает подробности в этой цитате:
В этот же день Церковь вспоминает ещё одно событие произошедшее со Спасителем в Среду, а именно: вспоминается покаяние грешницы, помазавшей миром Иисуса Христа в доме Симона и этим приготовившая Иисуса к погребению. Богослужение в этот день имеет ряд особенностей — в Великую среду служится последняя Литургия Преждеосвященных Даров; многие песнопения и элементы службы напоминают о покаянии грешницы и предательстве апостола Иуды; другие напоминают верующим и о грядущем Страшном суде.
Традиции Страстной среды
У наших славянских предков было несколько традиций и обычаев на Страстную среду. В этот день нужно было продолжать нелёгкое дело уборки избы к Пасхе. Вынести мусор, протереть пыль, помыть полы, вычистить печку — всё это нужно было сделать даже не к воскресенью, а к пятнице. Кроме того, в Великую среду тоже актуальна традиция мытья скота талой водой. А в Беларуси вечером на Страстную нужно было положить под крышу хлеб, соль и мыло. Успеть нужно было именно в среду: завтра уже Чистый четверг, совсем другой праздник. В четверг ещё до восхода солнца надо было помыться этим мылом, хлеб использовали как приманку для скота, а соль защищала от сглаза.
На Страстную среду наши предки помещали совершенно обычные предметы в непривычные погодные условия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pickadook
В богослужебной практике Страстная среда — тоже особенный день. Последний, когда читают Литургию преждеосвящённых даров, в качестве элементов службы используются библейские страницы, которые включают в себя историю покаявшейся грешницы и предательство Иуды. Да и в самой службе есть моменты, когда подвиг грешницы и грех Иуды противопоставляются друг другу, например, в следующей стихире: «Егда грешная приношаша миро, тогда ученик соглашатеся пребеззаконным. Овая убо радовашеся, истощающи миро многоценное; сей же тщашеся продати Безценнаго. Сия Владыку познаваше, а сей от Владыки разлучашеся. Сия свобождашеся, а Иуда раб бываше врагу. Люто есть леность, велие покаяние, еже мне даруй, Спасе, пострадавый о нас, и спаси нас».
Народные приметы на Страстную среду
В Страстную среду надо следить за тем, как быстро хлеб замерзает за порогом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yauheniya Julia
Примет на Страстную среду наши предки тоже придумали немало. Например, если заготовить в Великую среду то самое четверговое мыло, о котором мы рассказывали в прошлом абзаце, а в Чистый четверг помыться им, весь год у вас будет отменное здоровье. Только в России, в отличие от Беларуси, мыло кладут не под крышу, а за порог. А если средовый хлеб, который вы положили под крышу или за порог, за ночь замёрзнет, то примета плохая: точно так же помёрзнут все яровые.
Что можно и нельзя делать на Великую среду
Церковь многое запрещает на Страстную среду. Но многое и разрешает. Фото © ТАСС / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert
Великая среда — часть Великого поста и наиболее жёсткой его части, Страстной недели. В это время верующие сталкиваются с рядом ограничений. Но сейчас лучше поговорим о хорошем. Вот что можно делать на Великую среду.
- Покупать яйца к Пасхе. Считается, что они будут самыми вкусными.
- Убираться в доме.
- Ходить в храм, слушать службу и молиться.
- Если сами дома делаете куличи, в среду заготовьте специальное тесто — опару.
- Помойте окна перед Пасхой.
- Можно поразмышлять о предательстве, верности и раскаянии.
Теперь, когда мы знаем, что можно делать в Страстную среду, запреты этого дня покажутся не такими жестокими. А запреты именно на третий день недели есть, причём довольно сильные. Среда — важный день в истории Христа. Итак, вот что сторого запрещено Церковью с давних времён:
- Нельзя венчаться.
- Нельзя жениться.
- Нельзя ходить на кладбища.
- Нельзя поминать успоших.
- Нельзя заниматься рукоделием.
- Нельзя есть ничего, что было приготовлено на огне.
- Нельзя устраивать праздники.
- Нельзя обижаться, скандалить, ссориться.
Итак, сегодня у нас Страстная среда, а уже завтра — Чистый четверг. Главный православный праздник года, Пасха, неумолимо приближается. К Пасхе лучше соблюсти максимальную чистоту в вашем жилище, так как именно это каждую Страстную неделю делали наши предки-славяне. А если хотите узнать, какие продукты к Пасхе подорожают, то читайте этот материал Life.ru.