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Что нельзя делать на середину Страстной недели 2025: 10 запретов на Великую среду 16 апреля

Вот уже скоро наступит Страстная среда. Мы всё ближе к Пасхе. Вся неделя до праздника называется Страстной, каждый её день — Великим. Православные отмечают на Пасху очень важные события в жизни Христа: его Распятие и Воскрешение в Иерусалиме. Подробности на Life.ru.

15 апреля, 04:00
Почему среда в Страстную неделю называется «днём предательства Иуды». Обложка © «Шедеврум»

Почему среда в Страстную неделю называется «днём предательства Иуды». Обложка © «Шедеврум»

Великая среда — это не только день, который делит Страстную неделю на две половины. Это ещё и невероятно важный, судьбоносный этап в земной жизни Иисуса Христа. Именно в этот день произошли два события, которые определили всё, что случилось с мессией в дальнейшем. Великую среду празднуют и католики: для них это Святая среда. Как в идеале этот день должен пройти для православных, рассказываем в материале.

Когда будет Страстная среда 2025

Страстная среда будет в 2025 году. её также называют Великой. Фото © Wikipedia / Meister der Schule von Nowgorod

Страстная среда будет в 2025 году. её также называют Великой. Фото © Wikipedia / Meister der Schule von Nowgorod

Великая среда 2025 отмечается 16 апреля. Каждый год мы получаем новые даты Великого поста и Пасхи. А дата Страстной среды прямым образом зависит от праздника в честь Распятия и Воскрешения Иисуса Христа. Так, в прошлом году Пасху отмечали 5 мая, соответственно, Великая среда выпала тогда на Первомай. А в 2026 году Пасха будет 12 апреля, соответственно, среда Страстной недели будет 8 мая.

В чём суть Великой среды

Страстная среда заставляет нас задуматься о грехе, покаянии и Страшном суде. Фото © «Шедеврум»

Страстная среда заставляет нас задуматься о грехе, покаянии и Страшном суде. Фото © «Шедеврум»

Суть всей Страстной недели заключается в следующем: Иисус Христос стал могучей духовной силой в своей стране, пришёл в Иерусалим проповедовать, местным первосвященникам и фарисеям это не понравилось, так что древнееврейские консервативные силы его подставили, а древнеримская правоохранительная система своеобразным образом поставила точку в этой истории. Но хитрый план первосвященников был обречён на провал, потому что Иисус был Сыном Божьим. Он воскрес через три дня и триумфально явился своим смертоубивцам.

Страстная среда или Великая среда, в этот день акцентируется внимание на предательстве Спасителя Иудой. В этот день Иуда принял решение предать Иисуса Христа за тридцать сребреников. Это событие отразилось в Церковной жизни не только на чинопоследование Богослужений Великой среды, но и на весь год. Так принятый православной Церковью пост тоже напоминает о предательстве Иуды и о страданиях Христа.

Илия Савастьянов

иерей, советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению, настоятель храма в честь «Семистрельной» иконы Богородицы

Страстная среда или Великая среда, в этот день акцентируется внимание на предательстве Спасителя Иудой. В этот день Иуда принял решение предать Иисуса Христа за тридцать сребреников. Это событие отразилось в Церковной жизни не только на чинопоследование Богослужений Великой среды, но и на весь год. Так принятый православной Церковью пост тоже напоминает о предательстве Иуды и о страданиях Христа.
Страстная среда или Великая среда, в этот день акцентируется внимание на предательстве Спасителя Иудой. В этот день Иуда принял решение предать Иисуса Христа за тридцать сребреников. Это событие отразилось в Церковной жизни не только на чинопоследование Богослужений Великой среды, но и на весь год. Так принятый православной Церковью пост тоже напоминает о предательстве Иуды и о страданиях Христа.

По горькой иронии, Христа римским легионерам выдал один из Его апостолов, Иуда Искариот. Он поцеловал мессию в щёку, и так все поняли, кто из толпы бедно одетых странников — Сын Божий. Взамен Иуда получил тридцать сребреников. Именно в Великую среду бывший лучший друг Христа решил продать пророка за чеканную монету. Но это ещё не все средовые приключения Христа и его апостолов. Иерей Илия Савостьянов рассказывает подробности в этой цитате:

В этот же день Церковь вспоминает ещё одно событие произошедшее со Спасителем в Среду, а именно: вспоминается покаяние грешницы, помазавшей миром Иисуса Христа в доме Симона и этим приготовившая Иисуса к погребению. Богослужение в этот день имеет ряд особенностей — в Великую среду служится последняя Литургия Преждеосвященных Даров; многие песнопения и элементы службы напоминают о покаянии грешницы и предательстве апостола Иуды; другие напоминают верующим и о грядущем Страшном суде.

Илия Савастьянов

иерей, советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению, настоятель храма в честь «Семистрельной» иконы Богородицы

В этот же день Церковь вспоминает ещё одно событие произошедшее со Спасителем в Среду, а именно: вспоминается покаяние грешницы, помазавшей миром Иисуса Христа в доме Симона и этим приготовившая Иисуса к погребению. Богослужение в этот день имеет ряд особенностей — в Великую среду служится последняя Литургия Преждеосвященных Даров; многие песнопения и элементы службы напоминают о покаянии грешницы и предательстве апостола Иуды; другие напоминают верующим и о грядущем Страшном суде.
В этот же день Церковь вспоминает ещё одно событие произошедшее со Спасителем в Среду, а именно: вспоминается покаяние грешницы, помазавшей миром Иисуса Христа в доме Симона и этим приготовившая Иисуса к погребению. Богослужение в этот день имеет ряд особенностей — в Великую среду служится последняя Литургия Преждеосвященных Даров; многие песнопения и элементы службы напоминают о покаянии грешницы и предательстве апостола Иуды; другие напоминают верующим и о грядущем Страшном суде.

Традиции Страстной среды

У наших славянских предков было несколько традиций и обычаев на Страстную среду. В этот день нужно было продолжать нелёгкое дело уборки избы к Пасхе. Вынести мусор, протереть пыль, помыть полы, вычистить печку — всё это нужно было сделать даже не к воскресенью, а к пятнице. Кроме того, в Великую среду тоже актуальна традиция мытья скота талой водой. А в Беларуси вечером на Страстную нужно было положить под крышу хлеб, соль и мыло. Успеть нужно было именно в среду: завтра уже Чистый четверг, совсем другой праздник. В четверг ещё до восхода солнца надо было помыться этим мылом, хлеб использовали как приманку для скота, а соль защищала от сглаза.

На Страстную среду наши предки помещали совершенно обычные предметы в непривычные погодные условия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pickadook

На Страстную среду наши предки помещали совершенно обычные предметы в непривычные погодные условия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pickadook

В богослужебной практике Страстная среда — тоже особенный день. Последний, когда читают Литургию преждеосвящённых даров, в качестве элементов службы используются библейские страницы, которые включают в себя историю покаявшейся грешницы и предательство Иуды. Да и в самой службе есть моменты, когда подвиг грешницы и грех Иуды противопоставляются друг другу, например, в следующей стихире: «Егда грешная приношаша миро, тогда ученик соглашатеся пребеззаконным. Овая убо радовашеся, истощающи миро многоценное; сей же тщашеся продати Безценнаго. Сия Владыку познаваше, а сей от Владыки разлучашеся. Сия свобождашеся, а Иуда раб бываше врагу. Люто есть леность, велие покаяние, еже мне даруй, Спасе, пострадавый о нас, и спаси нас».

Народные приметы на Страстную среду

В Страстную среду надо следить за тем, как быстро хлеб замерзает за порогом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yauheniya Julia

В Страстную среду надо следить за тем, как быстро хлеб замерзает за порогом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yauheniya Julia

Примет на Страстную среду наши предки тоже придумали немало. Например, если заготовить в Великую среду то самое четверговое мыло, о котором мы рассказывали в прошлом абзаце, а в Чистый четверг помыться им, весь год у вас будет отменное здоровье. Только в России, в отличие от Беларуси, мыло кладут не под крышу, а за порог. А если средовый хлеб, который вы положили под крышу или за порог, за ночь замёрзнет, то примета плохая: точно так же помёрзнут все яровые.

Что можно и нельзя делать на Великую среду

Церковь многое запрещает на Страстную среду. Но многое и разрешает. Фото © ТАСС / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert

Церковь многое запрещает на Страстную среду. Но многое и разрешает. Фото © ТАСС / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert

Великая среда — часть Великого поста и наиболее жёсткой его части, Страстной недели. В это время верующие сталкиваются с рядом ограничений. Но сейчас лучше поговорим о хорошем. Вот что можно делать на Великую среду.

  • Покупать яйца к Пасхе. Считается, что они будут самыми вкусными.
  • Убираться в доме.
  • Ходить в храм, слушать службу и молиться.
  • Если сами дома делаете куличи, в среду заготовьте специальное тесто — опару.
  • Помойте окна перед Пасхой.
  • Можно поразмышлять о предательстве, верности и раскаянии.

Теперь, когда мы знаем, что можно делать в Страстную среду, запреты этого дня покажутся не такими жестокими. А запреты именно на третий день недели есть, причём довольно сильные. Среда — важный день в истории Христа. Итак, вот что сторого запрещено Церковью с давних времён:

  • Нельзя венчаться.
  • Нельзя жениться.
  • Нельзя ходить на кладбища.
  • Нельзя поминать успоших.
  • Нельзя заниматься рукоделием.
  • Нельзя есть ничего, что было приготовлено на огне.
  • Нельзя устраивать праздники.
  • Нельзя обижаться, скандалить, ссориться.

Итак, сегодня у нас Страстная среда, а уже завтра — Чистый четверг. Главный православный праздник года, Пасха, неумолимо приближается. К Пасхе лучше соблюсти максимальную чистоту в вашем жилище, так как именно это каждую Страстную неделю делали наши предки-славяне. А если хотите узнать, какие продукты к Пасхе подорожают, то читайте этот материал Life.ru.

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Авторы
Анна Волкова
Анна Волкова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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