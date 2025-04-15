Что нельзя делать на середину Страстной недели 2025: 10 запретов на Великую среду 16 апреля Вот уже скоро наступит Страстная среда. Мы всё ближе к Пасхе. Вся неделя до праздника называется Страстной, каждый её день — Великим. Православные отмечают на Пасху очень важные события в жизни Христа: его Распятие и Воскрешение в Иерусалиме. Подробности на Life.ru. 15 апреля, 04:00 Почему среда в Страстную неделю называется «днём предательства Иуды». Обложка © «Шедеврум»

Великая среда — это не только день, который делит Страстную неделю на две половины. Это ещё и невероятно важный, судьбоносный этап в земной жизни Иисуса Христа. Именно в этот день произошли два события, которые определили всё, что случилось с мессией в дальнейшем. Великую среду празднуют и католики: для них это Святая среда. Как в идеале этот день должен пройти для православных, рассказываем в материале.

Когда будет Страстная среда 2025

Страстная среда будет в 2025 году. её также называют Великой. Фото © Wikipedia / Meister der Schule von Nowgorod

Великая среда 2025 отмечается 16 апреля. Каждый год мы получаем новые даты Великого поста и Пасхи. А дата Страстной среды прямым образом зависит от праздника в честь Распятия и Воскрешения Иисуса Христа. Так, в прошлом году Пасху отмечали 5 мая, соответственно, Великая среда выпала тогда на Первомай. А в 2026 году Пасха будет 12 апреля, соответственно, среда Страстной недели будет 8 мая.

В чём суть Великой среды

Страстная среда заставляет нас задуматься о грехе, покаянии и Страшном суде. Фото © «Шедеврум»

Суть всей Страстной недели заключается в следующем: Иисус Христос стал могучей духовной силой в своей стране, пришёл в Иерусалим проповедовать, местным первосвященникам и фарисеям это не понравилось, так что древнееврейские консервативные силы его подставили, а древнеримская правоохранительная система своеобразным образом поставила точку в этой истории. Но хитрый план первосвященников был обречён на провал, потому что Иисус был Сыном Божьим. Он воскрес через три дня и триумфально явился своим смертоубивцам.

Страстная среда или Великая среда, в этот день акцентируется внимание на предательстве Спасителя Иудой. В этот день Иуда принял решение предать Иисуса Христа за тридцать сребреников. Это событие отразилось в Церковной жизни не только на чинопоследование Богослужений Великой среды, но и на весь год. Так принятый православной Церковью пост тоже напоминает о предательстве Иуды и о страданиях Христа. Илия Савастьянов иерей, советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению, настоятель храма в честь «Семистрельной» иконы Богородицы

По горькой иронии, Христа римским легионерам выдал один из Его апостолов, Иуда Искариот. Он поцеловал мессию в щёку, и так все поняли, кто из толпы бедно одетых странников — Сын Божий. Взамен Иуда получил тридцать сребреников. Именно в Великую среду бывший лучший друг Христа решил продать пророка за чеканную монету. Но это ещё не все средовые приключения Христа и его апостолов. Иерей Илия Савостьянов рассказывает подробности в этой цитате:

В этот же день Церковь вспоминает ещё одно событие произошедшее со Спасителем в Среду, а именно: вспоминается покаяние грешницы, помазавшей миром Иисуса Христа в доме Симона и этим приготовившая Иисуса к погребению. Богослужение в этот день имеет ряд особенностей — в Великую среду служится последняя Литургия Преждеосвященных Даров; многие песнопения и элементы службы напоминают о покаянии грешницы и предательстве апостола Иуды; другие напоминают верующим и о грядущем Страшном суде. Илия Савастьянов иерей, советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению, настоятель храма в честь «Семистрельной» иконы Богородицы

Традиции Страстной среды

У наших славянских предков было несколько традиций и обычаев на Страстную среду. В этот день нужно было продолжать нелёгкое дело уборки избы к Пасхе. Вынести мусор, протереть пыль, помыть полы, вычистить печку — всё это нужно было сделать даже не к воскресенью, а к пятнице. Кроме того, в Великую среду тоже актуальна традиция мытья скота талой водой. А в Беларуси вечером на Страстную нужно было положить под крышу хлеб, соль и мыло. Успеть нужно было именно в среду: завтра уже Чистый четверг, совсем другой праздник. В четверг ещё до восхода солнца надо было помыться этим мылом, хлеб использовали как приманку для скота, а соль защищала от сглаза.

На Страстную среду наши предки помещали совершенно обычные предметы в непривычные погодные условия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pickadook

В богослужебной практике Страстная среда — тоже особенный день. Последний, когда читают Литургию преждеосвящённых даров, в качестве элементов службы используются библейские страницы, которые включают в себя историю покаявшейся грешницы и предательство Иуды. Да и в самой службе есть моменты, когда подвиг грешницы и грех Иуды противопоставляются друг другу, например, в следующей стихире: «Егда грешная приношаша миро, тогда ученик соглашатеся пребеззаконным. Овая убо радовашеся, истощающи миро многоценное; сей же тщашеся продати Безценнаго. Сия Владыку познаваше, а сей от Владыки разлучашеся. Сия свобождашеся, а Иуда раб бываше врагу. Люто есть леность, велие покаяние, еже мне даруй, Спасе, пострадавый о нас, и спаси нас».

Народные приметы на Страстную среду

В Страстную среду надо следить за тем, как быстро хлеб замерзает за порогом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yauheniya Julia

Примет на Страстную среду наши предки тоже придумали немало. Например, если заготовить в Великую среду то самое четверговое мыло, о котором мы рассказывали в прошлом абзаце, а в Чистый четверг помыться им, весь год у вас будет отменное здоровье. Только в России, в отличие от Беларуси, мыло кладут не под крышу, а за порог. А если средовый хлеб, который вы положили под крышу или за порог, за ночь замёрзнет, то примета плохая: точно так же помёрзнут все яровые.

Что можно и нельзя делать на Великую среду

Церковь многое запрещает на Страстную среду. Но многое и разрешает. Фото © ТАСС / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert

Великая среда — часть Великого поста и наиболее жёсткой его части, Страстной недели. В это время верующие сталкиваются с рядом ограничений. Но сейчас лучше поговорим о хорошем. Вот что можно делать на Великую среду. Покупать яйца к Пасхе. Считается, что они будут самыми вкусными.

Убираться в доме.

Ходить в храм, слушать службу и молиться.

Если сами дома делаете куличи, в среду заготовьте специальное тесто — опару.

Помойте окна перед Пасхой.

Можно поразмышлять о предательстве, верности и раскаянии.

Теперь, когда мы знаем, что можно делать в Страстную среду, запреты этого дня покажутся не такими жестокими. А запреты именно на третий день недели есть, причём довольно сильные. Среда — важный день в истории Христа. Итак, вот что сторого запрещено Церковью с давних времён: Нельзя венчаться.

Нельзя жениться.

Нельзя ходить на кладбища.

Нельзя поминать успоших.

Нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя есть ничего, что было приготовлено на огне.

Нельзя устраивать праздники.

Нельзя обижаться, скандалить, ссориться.

Итак, сегодня у нас Страстная среда, а уже завтра — Чистый четверг. Главный православный праздник года, Пасха, неумолимо приближается. К Пасхе лучше соблюсти максимальную чистоту в вашем жилище, так как именно это каждую Страстную неделю делали наши предки-славяне. А если хотите узнать, какие продукты к Пасхе подорожают, то читайте этот материал Life.ru.