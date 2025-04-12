Церковь не приветствует: Священник рассказал, можно ли посещать кладбища на Пасху

В дни пасхальных праздников в столице будут организованы бесплатные маршруты наземного транспорта до 14 кладбищ. Специальные автобусы будут курсировать не только в Вербное воскресенье, 13 апреля, но и на Пасху (20 апреля), Красную горку (27 апреля) и Радоницу (29 апреля). Однако церковь не одобряет посещение могил в Пасху. Священник Филипп Ильяшенко пояснил, что первые семь дней после Пасхи считаются единым церковным праздником, во время которого верующие отмечают Воскресение Христово.

«Это день, когда мы празднуем победу нашего Бога над смертью. Соответственно, заменить празднование этого события воспоминанием об умерших, кажется, было бы странно», — рассказал собеседник «Вечерней Москвы».

Священник отметил, что неверно забывать усопших в памятные и праздничные дни, поэтому существует специальный день для посещения могил — Радоница, который приходится на девятый день после Пасхи. Он объяснил, что после Пасхи, когда завершаются праздничные дни, наступает свободный от служб день, что символизирует радость усопших, которые могут обрести вечную жизнь с Богом. Ильяшенко добавил, что церковь с древнейших времен придерживается традиции посещения могил усопших.