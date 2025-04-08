Разрушение символа: Священник объяснил, что не так с продажей «шапочек» отдельно от кулича

Иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) высказался против современных интерпретаций пасхального кулича, в частности против продажи отдельных «шапочек» от этого праздничного блюда. Священнослужитель подчеркнул, что кулич должен оставаться цельным, так как его форма символизирует Голгофу.

«Пасхальный кулич напоминает нам о Голгофе. Поэтому лучше печь или покупать нормальные, целостные куличи», – объяснил он в беседе с «Москвой 24».

Отмечая историческую значимость пасхальных традиций, иеромонах пояснил, что из всех элементов праздничного стола только красное яйцо имеет непосредственное отношение к евангельским событиям — этот символ воскресения преподнесла Мария Магдалина императору Тиберию. Что касается кулича, то это блюдо, по словам священнослужителя, представляет собой региональную традицию стран Восточной Европы.

В разных культурах существуют свои варианты пасхальной выпечки, напомнил собеседник издания. Например, в Греции готовят особый пирог с запечённым яйцом. Главное — сохранять дух праздника, а форма может варьироваться. При этом он добавил, что традиционный славянский кулич допускает различные добавки в виде изюма, кураги или шоколада, а также разнообразные украшения.

Комментарий священнослужителя прозвучал в ответ на инициативу одной из московских кофеен, начавшей продавать верхушки куличей как отдельное лакомство. По мнению иеромонаха, подобные кулинарные эксперименты не противоречат церковным канонам, но отходят от сложившейся традиции, которая для многих верующих имеет особое символическое значение.