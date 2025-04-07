ФАС предупредила продавцов о недопустимости роста цен на продукты перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предупредила продавцов о недопустимости роста цен на продукты перед Пасхой. В ведомстве напомнили о необходимости добросовестного поведения в период повышенного спроса.

В пресс-службе ведомства уточнили, что повышать цены на куриные яйца и иные продовольственные товары (в том числе кондитерские изделия, сливочное масло) перед праздником недопустимо.

Ранее Life.ru вычислил «индекс кулича». Стоимость ингредиентов для домашнего кулича выросла в целом по России в этом году по сравнению с 2024 годом на 20,9%. За год подорожали все ингредиенты — за исключением яиц, цена на которые снизилась на 0,25%. В 2025 году хозяйкам на изготовление кулича придётся потратить 803 рубля.