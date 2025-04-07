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7 апреля, 10:42

ФАС предупредила продавцов о недопустимости роста цен на продукты перед Пасхой

Кулич. Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1

Кулич. Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предупредила продавцов о недопустимости роста цен на продукты перед Пасхой. В ведомстве напомнили о необходимости добросовестного поведения в период повышенного спроса.

«Служба предупредила об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности. <...> Соответствующая информация направлена в крупнейшие торговые сети», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что повышать цены на куриные яйца и иные продовольственные товары (в том числе кондитерские изделия, сливочное масло) перед праздником недопустимо.

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Ранее Life.ru вычислил «индекс кулича». Стоимость ингредиентов для домашнего кулича выросла в целом по России в этом году по сравнению с 2024 годом на 20,9%. За год подорожали все ингредиенты — за исключением яиц, цена на которые снизилась на 0,25%. В 2025 году хозяйкам на изготовление кулича придётся потратить 803 рубля.

Алена Пенчугина
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