Life.ru и РЭУ им. Г.В. Плеханова вычислили «индекс кулича»

Стоимость ингредиентов для домашнего кулича выросла в целом по России в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 20,9%, что составило 128,7 рубля. Об этом Life.ru сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. По её словам, за год подорожали все ингредиенты — за исключением яиц, цена на которые снизилась на 0,25%.

В 2025 году домохозяйкам на изготовление кулича, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), потребуется потратить 803 руб., по сравнению с 2023 годом рост цен в столичном регионе составил 23,7%, или 191,2 руб., а в целом по стране — 31,4%. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская

Больше всего в рецепте подорожали соль — на 23% и сливочное масло — на 38,5%, что составило 119 рублей. Дрожжи подорожали на 23%. Рост цен на остальные ингредиенты не превысил 10%: мука — 7,1%, сахар — 5,1%, молоко — 3,19%. Цена за килограмм цукатов за год выросла с 835 руб. до 890 руб. (на 6,59%), орехов — с 1013 руб. до 1104 руб. (на 9,1%).

В ЦФО, по данным собеседницы Life.ru, расходы на приготовление увеличились на 17,6%, в СЗФО — на 25,1%, ЮФО — на 21,4%, СКФО — на 22%, ПФО — на 21,9%.

«Самые дешёвые куличи, без сомнения, в ПФО, дорогие — на Дальнем Востоке. Разница цен составляет 2,23 раза», — добавила Лебединская.