«Кулич — дубайский, рай — православный». Как родилась идея пасхального тренда и что об этом думают в РПЦ Пока православные верующие ломают копья в Сети в спорах о том, можно или нельзя приносить в храм, освящать и даже есть дубайский кулич, спрос на него только растёт. 26 марта, 21:27 Кондитер из Москвы Екатерина Абрамова предлагает дубайский кулич. Обложка © Telegram / Yool_chik

Как появился дубайский кулич

Новинку кондитер из Москвы Екатерина Абрамова вместе с командой придумала ещё в январе, когда планировала «пасхальный» курс для учеников. Возникла идея добавить к обычному куличу какие-нибудь трендовые начинки, ведь дубайский шоколад российскому потребителю зашёл на ура. Идея оформилась в феврале, и новый кулич назвали дубайским. Новинка неожиданно стала очень популярной, о кондитере написали в СМИ, и это вызвало множество споров на тему — а можно ли православным есть кулич, который так называется? Да ещё и с добавлением «модных» ингредиентов?

Внутри дубайского кулича — особая начинка. Фото © Telegram / Yool_chik

«Побойтесь Бога!» — написал Екатерине один из подписчиков, а другая, узнав, что кондитера поддержал православный батюшка, напророчила: «Недолго отец Давид в священниках проходит!» Разумеется, это лишь подогрело интерес к куличу и увеличило количество заказов. Но что же это за кулич такой, неканонический?

Православные священники — за!

Православный священник из Санкт-Петербурга Давид Бобров уже высказался в поддержку кондитера.

— Даже если кулич будет называться дубайским, рай останется православным! — сказал батюшка. — А если к сути вопроса, то стоит отметить, что кулич символизирует радость воскресения Христова. И добавление к нему каких-то новых элементов, например дубайского шоколада, можно рассматривать как выражение этой радости новым, современным языком, который никак не противоречит сути праздника, — пояснил Давид Бобров.

Общий рилс кондитера Екатерины Абрамовой и отца Давида. Видео © Telegram / abramova_school

В шутку отец Давид предположил, что не исключено — на следующий год в храмах верующие могут увидеть арабских шейхов, которые обязательно придут попробовать дубайские куличи и порадоваться воскресению Господа. Но даже такая невинная шутка вызвала негатив

Дубайский кулич в тренде, спрос растёт

Дубайский кулич выглядит очень аппетитно! Фото © Telegram / Yool_chik

Тем временем спрос на дубайский кулич только растёт — скоро Пасха. Екатерина Абрамова каждый день получает десятки запросов о том, как заказать именно у неё пасхальную продукцию — дубайский кулич и дубайскую пасху, как и где купить рецепты или курс пасхальной продукции «от Абрамовой». К слову сказать, идея печь куличи с начинкой не нова. На кондитерском рынке России уже представлены подобные изделия — с карамелью, с кремом, с ганашем, с шоколадом. В дубайском куличе начинка состоит из дубайской пасхи, фисташковой пасты и теста катаифи. Украшается дубайский кулич так же, как обычный: сахарной глазурью, глазурью с добавлением фисташковой пасты, лепестками фисташек и шоколадной крошкой. Кстати, рецепты дубайского кулича уже появились в Сети, но сдаётся, что они неточные. Скорее всего, главные секреты рецепта Екатерины Абрамовой знают только она и её ученики. Никто их просто так в Интернет сливать не будет. А в кондитерском деле главное — нюансы.

Из истории «канонического» кулича

Картина Н.К. Пимоненко «Пасхальная заутреня», 1891 г. Фото © azbyka

На самом деле тот кулич, который ярые сторонники каноничности считают единственно верным и «истинным», возник не так давно — в XVIII веке. До этого на Руси пекли праздничный хлеб с добавлением закваски, сливочного масла, сливок и яиц. Форма куличей была самой разной — в форме каравая, в форме пирога с творогом, в форме плетёнки.

В XVIII веке из Польши в Россию завезли рецепт ромовой бабы, которую готовили с виноградом, кремом, шафраном и ромом. Русские крестьяне быстро переняли рецепты барской кухни. Сначала в куличи стали добавлять изюм, цукаты и ваниль, а затем стали украшать их сверху.

Знакомую форму кулич приобрёл в советское время. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marina Onokhina

В 1898 году появился кулич рецепта Петра Андреева. Он включал в себя молоко, дрожжи, сахар, взбитые яичные желтки и топлёное масло. Иногда в кулич добавляли парное молоко, кардамон, мускатный орех, корицу, миндаль и шафран. Форма андреевского кулича была замысловатой. Раскатывали три шара, клали один на другой и разрезали, придавая куличу форму креста. Современную форму кулич приобрёл только в советское время. Кулинары СССР просто позаимствовали её у ромовой бабы. Позаимствовали они и формочки.

Ну а православным, ломающим копья в споре, у кого куличи каноничней, стоит помнить заповедь Серафима Саровского. Когда святого спросили, чего нельзя есть в пост, он ответил: «Людей не ешьте!» Или можно вспомнить слова Матроны Московской, которая говорила, что каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. Проще говоря, каждый ответит за свои грехи сам.