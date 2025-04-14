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14 апреля, 08:13

Россиянам объяснили, какие продукты взлетят в цене перед Пасхой и как на этом сэкономить

Кондитер Самойлова: Испечь кулич самостоятельно дешевле, чем купить готовый

Люди отмечают Пасху. Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Andrew Angelov

Люди отмечают Пасху. Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Andrew Angelov

«Дорого яичко к Пасхе», — часто говорят у нас в России, поэтому в преддверии праздника некоторые продукты могут взлететь в цене. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

На 3-5% подорожает всё, из чего готовят куличи, — яйца, мука, молоко масло, изюм. Это обусловлено повышенным спросом. После праздника цены вернутся туда, откуда начали расти. Заказать эти продукты можно в Интернете — так дешевле. Кроме того, следует посетить ярмарки в ближайшем Подмосковье. Испечь кулич самостоятельно всегда выгоднее, чем купить готовый, отметила кондитер Александра Самойлова.

На майские праздники грядёт ещё одно повышение цен — на мясо, майонез и всё, что связано с мангалом и грилем. Стоимость таких товаров поднимется на 10%, поэтому лучше всего начать закупаться уже сейчас. Шашлык лучше мариновать самостоятельно, ведь готовый вариант окажется на 150-200 рублей дороже, отметил шеф-повар Дмитрий Кулебин.

Чтобы цена в чеке после закупки не вызывала гнетущих ощущений, следует брать маленькую корзинку на входе в магазин и складывать туда лишь то, зачем вы пришли. Не стоит проводить в магазине много времени, ведь от скуки вы начнёте набирать продукты. Обращайте внимание на ценники рядом с интересующим вас товаром, а также планируйте маршрут по прилавкам изначально. Не клюйте на акции по типу «3 по цене 2». Это кажется выгодным, но вы купите в итоге больше, чем вам надо.

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Владимир Озеров
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