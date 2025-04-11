Россиянам пообещали снижение цен из-за торговой войны США и Китая
Эксперт Кашин: Торговые войны Трампа могут удешевить китайские товары в России
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Цены на импортные товары в России могут снизиться из-за торговой войны президента США Дональда Трампа с Китаем. Об этом сообщает в материале наших коллег из URA.RU. В условиях утраты американского рынка китайские производители будут искать новые пути для реализации своей продукции, и Россия выглядит одним из привлекательных вариантов, убеждены эксперты издания.
Так, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин обратил внимание, что Пекин уже девальвировал юань, чтобы поддержать своих экспортеров.
Основная цель Трампа заключается в том, чтобы разорвать экономические связи между США и Китаем, уменьшая зависимость Америки от своего главного геополитического соперника XXI века. Этот процесс начался еще в 2018 году во время его первого президентского срока и уже принес определенные результаты. Доля Китая в американском импорте снизилась с 21% в 2018 году до 13% в 2024-м. Трамп, по мнению Кашина, стремится ускорить эту тенденцию.
В результате данной ситуации компании, ориентированные на американский рынок, начнут постепенно переносить свои производства или открывать новые заводы в США, Мексике и Вьетнаме, что займет несколько лет. Технологические гиганты, такие как Apple, начали перемещение своих заводов еще во время первого срока Трампа. Однако опыт предыдущих торговых войн показал, что в первую очередь выигрывает Мексика, куда переходит значительное количество производств благодаря более низкой стоимости рабочей силы и удобному географическому положению для поставок в США. Кроме того, Мексика является частью USMCA — таможенного союза североамериканских стран, где часть торговли осуществляется без пошлин. Таким образом, США не получают все заводы обратно, сказано в материале.
Напомним, 2 апреля США ввели систему торговых тарифов для стран, которые импортируют свои товары в страну. Это ограничение не затронуло Россию. А вот в отношении Китая был введён ряд последовательных ужесточений пошлин, к настоящему моменту они повысились до 145%. В КНР не остались в долгу и обложили американскую продукцию тарифами в 84%.