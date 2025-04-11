Россиянам пообещали снижение цен из-за торговой войны США и Китая

Цены на импортные товары в России могут снизиться из-за торговой войны президента США Дональда Трампа с Китаем. Об этом сообщает в материале наших коллег из URA.RU. В условиях утраты американского рынка китайские производители будут искать новые пути для реализации своей продукции, и Россия выглядит одним из привлекательных вариантов, убеждены эксперты издания.

Так, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин обратил внимание, что Пекин уже девальвировал юань, чтобы поддержать своих экспортеров.

Основная цель Трампа заключается в том, чтобы разорвать экономические связи между США и Китаем, уменьшая зависимость Америки от своего главного геополитического соперника XXI века. Этот процесс начался еще в 2018 году во время его первого президентского срока и уже принес определенные результаты. Доля Китая в американском импорте снизилась с 21% в 2018 году до 13% в 2024-м. Трамп, по мнению Кашина, стремится ускорить эту тенденцию.