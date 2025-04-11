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11 апреля, 07:50

Си Цзиньпин напомнил, что в тарифных войнах не будет победителей

Си Цзиньпин предложил ЕС вместе противостоять США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kaliva

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kaliva

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Европу вместе с Китаем отстаивать тенденцию экономической глобализации и противостоять одностороннему запугиванию для защиты не только своих интересов, но и международных правил.

«В тарифных войнах не будет победителей, идти против всего мира означает изолировать себя», — пояснил Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине.

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Напомним, 2 апреля США ввели систему торговых тарифов для стран, которые импортируют свои товары в страну. Это ограничение не затронуло Россию. А вот в отношении Китая был введён ряд последовательных ужесточений пошлин, к настоящему моменту они повысились до 145%. В КНР не остались в долгу и обложили американскую продукцию тарифами в 84%.

Александра Вишнякова
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