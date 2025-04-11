Трамп: США могут продлить паузу в процессе повышения торговых пошлин

Соединённые Штаты рассматривают возможность продлить 90-дневную паузу в процессе увеличения импортных пошлин. Американский президент Дональд Трамп подтвердил это в разговоре с журналистами в Белом доме.

«Должны будем посмотреть в тот момент, что будет происходить», — ответил Трамп на вопрос журналистов о возможном продлении 90-дневной паузы.