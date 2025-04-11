Трамп: США могут продлить паузу в процессе повышения торговых пошлин
США могут продлить 90-дневную паузу по пошлинам. Обложка © Freepik / vwalakte
Соединённые Штаты рассматривают возможность продлить 90-дневную паузу в процессе увеличения импортных пошлин. Американский президент Дональд Трамп подтвердил это в разговоре с журналистами в Белом доме.
«Должны будем посмотреть в тот момент, что будет происходить», — ответил Трамп на вопрос журналистов о возможном продлении 90-дневной паузы.
Как ранее сообщал Life.ru, президент США 9 апреля объявил о приостановке введения пошлин для более чем 75 стран на 90 дней. Эти государства не вводили ответные санкции против Штатов, поэтому для них будет действовать период 10% пошлин без их увеличения по принципу взаимности. Причиной стали опасения Трампа по поводу паники среди граждан.