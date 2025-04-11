Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 23:43

Трамп: США могут продлить паузу в процессе повышения торговых пошлин

США могут продлить 90-дневную паузу по пошлинам. Обложка © Freepik / vwalakte

США могут продлить 90-дневную паузу по пошлинам. Обложка © Freepik / vwalakte

Соединённые Штаты рассматривают возможность продлить 90-дневную паузу в процессе увеличения импортных пошлин. Американский президент Дональд Трамп подтвердил это в разговоре с журналистами в Белом доме.

«Должны будем посмотреть в тот момент, что будет происходить», — ответил Трамп на вопрос журналистов о возможном продлении 90-дневной паузы.

В США шокированы послаблением Трампа по торговым пошлинам
В США шокированы послаблением Трампа по торговым пошлинам

Как ранее сообщал Life.ru, президент США 9 апреля объявил о приостановке введения пошлин для более чем 75 стран на 90 дней. Эти государства не вводили ответные санкции против Штатов, поэтому для них будет действовать период 10% пошлин без их увеличения по принципу взаимности. Причиной стали опасения Трампа по поводу паники среди граждан.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Новости экономики
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar