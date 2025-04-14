Россиянам рассказали, когда ждать снижения баснословных цен на кофе

За прошлый год стоимость двух основных сортов кофе — арабики и робусты — выросла на мировых биржах в среднем в два с половиной раза. Сегодня цены находятся на экстремально высоких уровнях. Уникальность ситуации в том, что оба сорта кофе впервые в истории достигли таких цен одновременно. Это привело к значительному росту стоимости готовой кофейной продукции по всему миру, включая Россию, рассказал в разговоре с Life.ru глава «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

«Причиной резкого роста цен стали изменения в спросе на кофе на мировом рынке. В последние десятилетия в густонаселённых регионах Юго-Восточной Азии, таких как Китай и Индия, наблюдался бурный экономический рост, что изменило отношение к кофе и увеличило потребление. Мировое производство кофе не успевает удовлетворять этот выросший спрос», — отметил эксперт.

В результате за прошлый год наблюдалось удорожание всех видов кофе, значимых для мировой торговли, в два с половиной раза. Это отразилось и на российском рынке. На протяжении последних шести месяцев многие операторы израсходовали старые запасы сырья, закупленные по прежним ценам, и начали повышать отпускные цены. Этот процесс идёт постепенно, так как запасы исчерпываются не сразу. С конца прошлого года компании начали повышать цены, и магазины также стали увеличивать стоимость.

Укрепление рубля смягчает эффект роста цен. Если бы курс доллара оставался высоким, мы бы наблюдали более значительное увеличение стоимости кофе на российском рынке, подчеркнул собеседник Life.ru. Тем не менее даже при укреплении рубля рост цен на мировых рынках полностью компенсировать не удаётся. Поэтому кофе продолжает дорожать и компании вынуждены пересчитывать отпускные цены каждый месяц.

«Что касается будущего, стоит ли ожидать дальнейшего повышения цен? Пока однозначно сказать сложно. Мы видим охлаждение спроса на мировом рынке. Из-за значительного роста цен в прошлом году кофе стал дорогим, и в некоторых странах люди начали отказываться от него. Это привело к небольшому снижению цен на биржах, хотя они всё ещё остаются высокими. Если этот тренд закрепится, к осени можно ожидать более адекватных цен на сырьё, что может снизить стоимость кофе у производителей и в магазинах», — считает специалист.