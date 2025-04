Нейросеть перенесла Москву в зомби-апокалипсис из сериала «Одни из нас», и такой столицу вы ещё не видели

На обложке нас встречает опустевшая Москва: вдали угадываются силуэт Спасской башни Кремля и парк «Зарядье». На переднем плане — автомобиль, поросший мхом и дикими побегами, будто годы забвения превратили его в часть пейзажа. Надпись вверху звучит одновременно как заявление и как намёк на запустение, а отсылка к игре и одноимённому сериалу The Last of Us усиливает ощущение постапокалиптической тишины. Всё здесь — выцветшее небо, проросшие сквозь асфальт травы, безлюдность — складывается в единую картину медленного угасания. Прогуляемся по улицам столицы?