Нейросеть перенесла Москву в зомби-апокалипсис из сериала «Одни из нас», и такой столицу вы ещё не видели

Представьте себе постапокалиптическую Москву, окутанную зловещей тишиной, нарушаемой лишь стонами заражённых. Красная площадь, заросшая бурьяном, Кремль, ставший мрачной крепостью выживших, и станции метро, превратившиеся в лабиринты ужаса. Нет, это не новый сезон «Ходячих мертвецов» и не российская версия «Одних из нас». Это результат работы нейросетей, которые перенесли столицу России в мрачный мир популярного сериала HBO, позволив нам увидеть, как знакомые улицы и здания могли бы выглядеть после нашествия смертоносного грибка кордицепса. Готовы ли вы к виртуальной экскурсии по Москве, охваченной зомби-апокалипсисом?

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sotavoff

На обложке нас встречает опустевшая Москва: вдали угадываются силуэт Спасской башни Кремля и парк «Зарядье». На переднем плане — автомобиль, поросший мхом и дикими побегами, будто годы забвения превратили его в часть пейзажа. Надпись вверху звучит одновременно как заявление и как намёк на запустение, а отсылка к игре и одноимённому сериалу The Last of Us усиливает ощущение постапокалиптической тишины. Всё здесь — выцветшее небо, проросшие сквозь асфальт травы, безлюдность — складывается в единую картину медленного угасания. Прогуляемся по улицам столицы?

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sotavoff

Первым нас встречает мрачный пейзаж после катастрофы: монументальное здание МГУ с центральной башней возвышается на фоне хмурого неба. Его величественная архитектура, некогда символизировавшая власть и порядок, теперь стоит заброшенной среди всепоглощающего запустения. Перед зданием заросшая дорога, где ржавеет автомобиль, почти полностью поглощённый мхом и дикорастущими растениями, — немой свидетель давно покинутой цивилизации. Две фигуры, приближающиеся к зданию, создают интригующий контраст: их присутствие намекает либо на выживших, либо на исследователей этого забытого места.

Общая атмосфера работы балансирует между тотальным упадком и проблесками человеческого присутствия. Нейросеть мастерски передаёт ощущение временного коллапса, где природа постепенно отвоёвывает пространство у бетонных конструкций, а тайна произошедшей катастрофы остаётся нераскрытой.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sotavoff

Далее мы видим унылое пространство, где среди размокшей от дождя земли застыло несколько автомобилей. За ними возвышается обветшалое некогда жилое здание советской постройки, почти скрытое в гуще деревьев. Небо затянуто тяжёлыми тучами, воздух влажен — видимо, дождь только что закончился или ещё моросит. Грязь на земле блестит, будто масляная плёнка. Но выходить опасно не из-за перспективы промокнуть под дождём, опасность теперь представляют расхаживающие по улицам столицы ожившие мертвецы.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sotavoff

Достопримечательности и любимые места жителей столицы, такие как парк около Останкинской башни и Болотная набережная, теперь не кажутся пригодными для беззаботных прогулок. В альтернативной реальности — это опасные места, кишащие плотоядными зомби, и только самые подготовленные и отважные попробуют тут пройти.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sotavoff

А теперь перенесёмся под землю. В тусклом свете старых ламп предстаёт забытая временем станция метро. Её арочные своды, некогда символизирующие прогресс и красоту, теперь хранят лишь эхо былой роскоши. Три загадочные фигуры, зомби, шныряют в поисках добычи. Они прислушиваются к каждому шороху и готовы наброситься на жертву без промедления.

Вагон же метро с потускневшей голубой обшивкой выглядит одновременно притягательно и зловеще. Его многочисленные окна, подобно слепым глазам, отражают искажённые силуэты станции. Повсюду буйство дикой растительности: плющ и мох оплели колонны, словно сама природа объявила эту территорию своей добычей.