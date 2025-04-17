Нейросеть перенесла Москву в зомби-апокалипсис из сериала «Одни из нас», и такой столицу вы ещё не видели
Зловещие пейзажи, пустые от людей улицы, заросшие дикой растительностью здания и голодные зомби, снующие в поисках добычи. Готовы ли вы увидеть Москву с новой стороны? Тогда приглашаем вас во вселенную сериала «Одни из нас».
Москва стала декорацией к зомби-апокалипсису в сериале «Одни из нас». Обложка © «Кандинский»
Представьте себе постапокалиптическую Москву, окутанную зловещей тишиной, нарушаемой лишь стонами заражённых. Красная площадь, заросшая бурьяном, Кремль, ставший мрачной крепостью выживших, и станции метро, превратившиеся в лабиринты ужаса. Нет, это не новый сезон «Ходячих мертвецов» и не российская версия «Одних из нас». Это результат работы нейросетей, которые перенесли столицу России в мрачный мир популярного сериала HBO, позволив нам увидеть, как знакомые улицы и здания могли бы выглядеть после нашествия смертоносного грибка кордицепса. Готовы ли вы к виртуальной экскурсии по Москве, охваченной зомби-апокалипсисом?
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sotavoff
На обложке нас встречает опустевшая Москва: вдали угадываются силуэт Спасской башни Кремля и парк «Зарядье». На переднем плане — автомобиль, поросший мхом и дикими побегами, будто годы забвения превратили его в часть пейзажа. Надпись вверху звучит одновременно как заявление и как намёк на запустение, а отсылка к игре и одноимённому сериалу The Last of Us усиливает ощущение постапокалиптической тишины. Всё здесь — выцветшее небо, проросшие сквозь асфальт травы, безлюдность — складывается в единую картину медленного угасания. Прогуляемся по улицам столицы?
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sotavoff
Первым нас встречает мрачный пейзаж после катастрофы: монументальное здание МГУ с центральной башней возвышается на фоне хмурого неба. Его величественная архитектура, некогда символизировавшая власть и порядок, теперь стоит заброшенной среди всепоглощающего запустения. Перед зданием заросшая дорога, где ржавеет автомобиль, почти полностью поглощённый мхом и дикорастущими растениями, — немой свидетель давно покинутой цивилизации. Две фигуры, приближающиеся к зданию, создают интригующий контраст: их присутствие намекает либо на выживших, либо на исследователей этого забытого места.
Общая атмосфера работы балансирует между тотальным упадком и проблесками человеческого присутствия. Нейросеть мастерски передаёт ощущение временного коллапса, где природа постепенно отвоёвывает пространство у бетонных конструкций, а тайна произошедшей катастрофы остаётся нераскрытой.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sotavoff
Далее мы видим унылое пространство, где среди размокшей от дождя земли застыло несколько автомобилей. За ними возвышается обветшалое некогда жилое здание советской постройки, почти скрытое в гуще деревьев. Небо затянуто тяжёлыми тучами, воздух влажен — видимо, дождь только что закончился или ещё моросит. Грязь на земле блестит, будто масляная плёнка. Но выходить опасно не из-за перспективы промокнуть под дождём, опасность теперь представляют расхаживающие по улицам столицы ожившие мертвецы.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sotavoff
Достопримечательности и любимые места жителей столицы, такие как парк около Останкинской башни и Болотная набережная, теперь не кажутся пригодными для беззаботных прогулок. В альтернативной реальности — это опасные места, кишащие плотоядными зомби, и только самые подготовленные и отважные попробуют тут пройти.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sotavoff
А теперь перенесёмся под землю. В тусклом свете старых ламп предстаёт забытая временем станция метро. Её арочные своды, некогда символизирующие прогресс и красоту, теперь хранят лишь эхо былой роскоши. Три загадочные фигуры, зомби, шныряют в поисках добычи. Они прислушиваются к каждому шороху и готовы наброситься на жертву без промедления.
Вагон же метро с потускневшей голубой обшивкой выглядит одновременно притягательно и зловеще. Его многочисленные окна, подобно слепым глазам, отражают искажённые силуэты станции. Повсюду буйство дикой растительности: плющ и мох оплели колонны, словно сама природа объявила эту территорию своей добычей.
Москва, охваченная кордицепсом, — это не просто захватывающий эксперимент с нейросетями. Это напоминание о хрупкости нашего мира и о том, как быстро привычная реальность может превратиться в кошмар. Этот виртуальный апокалипсис заставляет задуматься о нашей готовности к непредвиденным обстоятельствам. Смогли бы мы выжить в разрушенной Москве, сражаясь с заражёнными и борясь за ресурсы? Пусть этот вопрос останётся в рамках виртуального мира, созданного нейросетями, но сама возможность увидеть знакомую нам столицу в таком свете даёт пищу для размышлений. А пока остаётся лишь любоваться мрачной красотой постапокалиптической Москвы, созданной искусственным интеллектом, и надеяться, что подобный сценарий никогда не станет реальностью. А ранее Life.ru рассказывал, как украинская карлица прикинулась ребёнком, третировала приёмную семью и превратила её жизнь в ад.
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