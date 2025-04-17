Звезду «Шестого чувства» Хейли Осмента задержали пьяным в Калифорнии
Хейли Осмент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins
Американского актёра Хейли Осмента, известного по фильмам «Шестое чувство» и «Форрест Гамп», задержали в Калифорнии. По информации портала TMZ, инцидент произошёл на горнолыжном курорте.
Полицейские схватили Осмента 8 апреля в состоянии алкогольного опьянения. Также у него нашли неизвестное вещество, которое правоохранители отправили на экспертизу.
После задержания актёра отпустили. Местные власти пока не приняли решение о начале судебного процесса по этому делу.
Ранее во Франции выпустили актёра Пьера Пальмада, осуждённого на 4 года за ДТП в состоянии наркотического опьянения. Российским зрителям он известен по роли Консерваторикса в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря».