Звезду «Шестого чувства» Хейли Осмента задержали пьяным в Калифорнии

Американского актёра Хейли Осмента, известного по фильмам «Шестое чувство» и «Форрест Гамп», задержали в Калифорнии. По информации портала TMZ, инцидент произошёл на горнолыжном курорте.

Полицейские схватили Осмента 8 апреля в состоянии алкогольного опьянения. Также у него нашли неизвестное вещество, которое правоохранители отправили на экспертизу.

После задержания актёра отпустили. Местные власти пока не приняли решение о начале судебного процесса по этому делу.