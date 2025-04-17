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17 апреля, 02:32

Звезду «Шестого чувства» Хейли Осмента задержали пьяным в Калифорнии

Хейли Осмент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Хейли Осмент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Американского актёра Хейли Осмента, известного по фильмам «Шестое чувство» и «Форрест Гамп», задержали в Калифорнии. По информации портала TMZ, инцидент произошёл на горнолыжном курорте.

Полицейские схватили Осмента 8 апреля в состоянии алкогольного опьянения. Также у него нашли неизвестное вещество, которое правоохранители отправили на экспертизу.

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После задержания актёра отпустили. Местные власти пока не приняли решение о начале судебного процесса по этому делу.

Ранее во Франции выпустили актёра Пьера Пальмада, осуждённого на 4 года за ДТП в состоянии наркотического опьянения. Российским зрителям он известен по роли Консерваторикса в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря».

Лия Мурадьян
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