Актёр из «Астерикса и Обеликса» выйдет из тюрьмы после ДТП под наркотой
BFMTV: Французский актёр Пьер Пальмад выйдет из тюрьмы с электронным браслетом
Пьер Пальмад. Обложка © «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (1999). Режиссёры Клод Зиди, сценаристы Клод Зиди, Жерар Лозье / Kinopoisk
Французский актёр Пьер Пальмад, осуждённый на пять лет за ДТП в феврале 2023 года, получит возможность выйти из тюрьмы. Он стал известен благодаря роли галла Консерваторикса в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Телеканал BFMTV сообщил, что Пальмад продолжит отбывать наказание с электронным браслетом.
«Пьер Пальмад скоро выйдет из тюрьмы. После 128 дней содержания под стражей апелляционный суд Бордо во вторник, 15 апреля, разрешил актеру продолжить отбывание наказания с электронным браслетом», — говорится в материале.
Как сообщал Life.ru, Пьер Пальмад устроил ДТП с пострадавшими, находясь в состоянии наркотического опьянения. Осенью 2024 года суд приговорил его к пяти годам колонии.