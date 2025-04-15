Актёр из «Астерикса и Обеликса» выйдет из тюрьмы после ДТП под наркотой

Французский актёр Пьер Пальмад, осуждённый на пять лет за ДТП в феврале 2023 года, получит возможность выйти из тюрьмы. Он стал известен благодаря роли галла Консерваторикса в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Телеканал BFMTV сообщил, что Пальмад продолжит отбывать наказание с электронным браслетом.