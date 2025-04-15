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15 апреля, 20:14

Актёр из «Астерикса и Обеликса» выйдет из тюрьмы после ДТП под наркотой

BFMTV: Французский актёр Пьер Пальмад выйдет из тюрьмы с электронным браслетом

Пьер Пальмад. Обложка © «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (1999). Режиссёры Клод Зиди, сценаристы Клод Зиди, Жерар Лозье / Kinopoisk

Пьер Пальмад. Обложка © «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (1999). Режиссёры Клод Зиди, сценаристы Клод Зиди, Жерар Лозье / Kinopoisk

Французский актёр Пьер Пальмад, осуждённый на пять лет за ДТП в феврале 2023 года, получит возможность выйти из тюрьмы. Он стал известен благодаря роли галла Консерваторикса в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Телеканал BFMTV сообщил, что Пальмад продолжит отбывать наказание с электронным браслетом.

«Пьер Пальмад скоро выйдет из тюрьмы. После 128 дней содержания под стражей апелляционный суд Бордо во вторник, 15 апреля, разрешил актеру продолжить отбывание наказания с электронным браслетом», — говорится в материале.

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Как сообщал Life.ru, Пьер Пальмад устроил ДТП с пострадавшими, находясь в состоянии наркотического опьянения. Осенью 2024 года суд приговорил его к пяти годам колонии.

Лия Мурадьян
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