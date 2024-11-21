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21 ноября, 00:59

Поющий галл из «Астерикса и Обеликса» отправится в тюрьму за ДТП под наркотой

Французского актёра Пьера Пальмада осудили на пять лет за ДТП под наркотиками

Пьер Пальмад в роли Какофоникса. Обложка © «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Режиссёры Клод Зиди, сценаристы Клод Зиди, Жерар Лозье / Kinopoisk

Пьер Пальмад в роли Какофоникса. Обложка © «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Режиссёры Клод Зиди, сценаристы Клод Зиди, Жерар Лозье / Kinopoisk

Уголовный суд города Мелен вынес приговор в отношении французского актёра Пьера Пальмада, который устроил ДТП с ранеными из-за наркотического опьянения в 2023 году. Исполнитель роли Какофоникса в комедии «Астерикс и Обеликс против Цезаря» отправится в тюрьму, сообщает канал BFMTV.

На финальном заседании прокуратура обвинила Пальмада в причинении телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами и затребовала для актёра пять лет колонии. Служители Фемиды поддержали предложенную меру наказания. Ему могло угрожать и 14 лет тюрьмы, если бы суд увидел в аварии признаки непредумышленного убийства: одна из пострадавших в ДТП лишилась ребёнка. Сторона защиты сочла результат удачным, а сам актёр принёс извинения.

«Одна мысль, одно слово: оно для жертв. Чтобы они смогли восстановиться как можно быстрее, я желаю этого всем сердцем. Сегодня я увидел их в реальной жизни, и это меня потрясло», — произнёс Пальмад.

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Ранее Life.ru сообщал, что уже в декабре по УДО места лишения свободы может покинуть Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в Москве из-за алкогольного опьянения. Впрочем, адвокат актёра счёл вероятность такого сценария маловероятной, несмотря на ухудшение здоровья подопечного.

Илья Пушкарев
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