Поющий галл из «Астерикса и Обеликса» отправится в тюрьму за ДТП под наркотой

Уголовный суд города Мелен вынес приговор в отношении французского актёра Пьера Пальмада, который устроил ДТП с ранеными из-за наркотического опьянения в 2023 году. Исполнитель роли Какофоникса в комедии «Астерикс и Обеликс против Цезаря» отправится в тюрьму, сообщает канал BFMTV.

На финальном заседании прокуратура обвинила Пальмада в причинении телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами и затребовала для актёра пять лет колонии. Служители Фемиды поддержали предложенную меру наказания. Ему могло угрожать и 14 лет тюрьмы, если бы суд увидел в аварии признаки непредумышленного убийства: одна из пострадавших в ДТП лишилась ребёнка. Сторона защиты сочла результат удачным, а сам актёр принёс извинения.